ATTENZIONE, QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER – I Simpson 36 si è aperto con un episodio memorabile. Lo scorso 29 settembre negli Stati Uniti, sul canale Fox, è stato trasmesso il primo episodio della nuova stagione in cui è stato messo in scena un finto finale.

Nella puntata si sono avvicendate diverse guest star, e l’episodio è stato presentato da Conan O’Brien. Il titolo della puntata è stato Bart’s Birthday.

Proprio durante quello che dovrebbe essere l’undicesimo compleanno di Bart si avvicendano tutta una serie di situazioni che sembrano concludere il percorso narrativo della serie. Ad esempio: Homer e Marge risolvono i loro problemi di coppia, Milhouse, Skinner ed il giardiniere Willie si trasferiscono, Burns muore.

Tutto ciò porta Bart a desiderare di non compiere gli anni per mantenere tutto ancora come è. Alla fine della puntata Homer sarà sollecitato dallo stesso Bart, ed arriverà a imbestialirsi tentando di strangolarlo, ripristinando un evento che non succedeva da anni, e cristallizzando di nuovo il tempo.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione dei Simpson

Diverse sono le guest star che si sono succedute nella puntata: si ratta di John Cena, Danny DeVito, Seth Rogen, Mark Proksch, Amy Sedaris e di Tom Hanks. Nell’episodio sarebbe dovuto apparire anche Barack Obama, ma a causa degli impegni elettorali non ha potuto partecipare.

La puntata ha reso anche omaggio a diverse serie TV ed ai loro finali: sono stati citati I Soprano, ma anche Mad Men e M.A.S.H. I Simpson hanno solo iniziato la loro 36esima stagione, che, tra le altre cose, metterà in scena anche l’immancabile appuntamento con La Paura fa Novanta, che in quest’occasione proporrà anche una parodia di Venom.