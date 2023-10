I Simpson: gli episodi de La Paura fa Novanta da non perdere

Ecco gli episodi de La Paura fa Novanta de I Simpson da non perdere, per godersi Halloween con la famiglia più popolare della TV americana.

Con l’arrivo di Halloween, uno dei migliori modi per gli appassionati di horror e serie TV per celebrare questo periodo è il godersi gli episodi de La Paura fa Novanta de I Simpson, e, per questo motivo, abbiamo voluto proporre un pezzo con gli episodi de La Paura fa Novanta de I Simpson da non perdere.

In questo elenco citiamo non le puntate intere, bensì i mini episodi (di solito ogni puntata de La Paura fa Novanta è composta da tre segmenti narrativi) che riteniamo essere assolutamente imperdibili. Eccoli nel dettaglio.

The Shinning

Inserito all’interno de La Paura fa Novanta V in questo mini episodi vediamo I Simpson dirigersi verso l’Overlook Hotel per vivere la loro versione di Shining di Stanley Kubrick e Stephen King. Si tratta di una puntata ricca di citazioni, non solo da Shining, ma anche con qualche cameo di mostri horror cult.

Mensa da Incubo

Sempre all’interno de La Paura fa Novanta V possiamo trovare l’episodio Mensa da Incubo, che è stato considerato come tra i più violenti e inquietanti di tutta la serie. Nella puntata vediamo il preside Skinner che decide di punire gli studenti rendendoli carne da macello. In questo modo, servendo carne umana, la qualità del cibo della mensa si ritrova ad aumentare, ma, a discapito della vita dei ragazzini di Spiringfield.

Il Corvo

All’interno del primo episodio de La Paura fa Novanta troviamo il racconto Il Corvo, che prende spunto dall’opera realizzata da Edgar Allan Poe. Nel segmento vediamo un confronto tra Homer ed un corvo fastidioso. L’aspetto interessante è il fatto che Homer si trovi ad essere la voce narrante e interiore dell’episodio, ripercorrendo la poesia di Edgar Allan Poe, adattandola in un intrigante stile gotico e umoristico.

Clown senza pietà

All’interno de La Paura fa Novanta III è presente un mini-episodio che parodizza La Bambola Assassina, con Homer che regala a Bart un pupazzo di Krusty, che prende vita e intende assassinare ogni persona che gli si trova accanto. Un episodio pieno di gag geniali (Homer e il Congurt è una tra queste), e che riesce anche a inquietare.

King Homer

Sempre all’interno de La Paura fa Novanta III troviamo nonno Abe Simpson che racconta la sua versione di King Kong, tratto dalla prima versione cinematografica del film, proposto anche nella parodia in bianco e nero. Le atmosfere anni Trenta, ricreate in versione simpsoniana sono più che suggestive e azzeccate.

Digitate “Z” per zombi

Concludiamo il trittico di La Paura fa Novanta III citando l’episodio che mischia La Notte dei Morti Viventi con Pet Sematary. Lisa, dopo aver perso il suo gatto Palla di Neve, riesce attraverso Bart a far tornare in vita l’adorato animale, facendo però scatenare un’epidemia zombie che coinvolgerà tutta la cittadinanza di Springfield. Esilaranti le gag di Willie mentre sistema il prato, e di Barney ed il suo approccio zombiesco.

Incubo a Evergreen Terrace

Chiamando in causa il giardiniere Willie, non si può non citare la parodia di Nightmare on Elm Street che viene fatta in La Paura fa Novanta VI. La mancanza di attenzione da parte dei genitori degli studenti della scuola elementare di Springfield per un incidente accaduto a Willie porta alla sua morte. Il giardiniere deciderà, perciò, di vendicarsi sui bambini. E gli incubi in cui si troveranno ad essere protagonisti Bart e gli altri, sono decisamente memorabili.

Homer³

Sempre all’interno de La Paura fa Novanta VI troviamo Homer³, una puntata che sembra richiamare in qualcosa Poltergeist. Per nascondersi da una visita di Patty e Selma, Homer si rifugia dietro la libreria di casa che lo conduce in una dimensione alternativa. Fisica quantistica e fantascienza si mischiano in un mini-episodio esilarante.

Tempo e punizione

Torniamo a chiamare in causa La Paura fa Novanta V, citando l’episodio Tempo e punizione, in cui Homer, cercando di riparare il tostapane rotto, si ritrova a viaggiare nel tempo, alterando la propria dimensione in maniera irreversibile. Per riuscire a cambiare le cose, dovrà cercare di fare meno danni possibili visitando l’epoca giurassica. (PS. fate caso al fatto che il giardiniere Willie appare come figura salvifica mancata in ognuno dei segmenti).

Il Diavolo e Homer Simpson

La Paura fa Novanta IV è memorabile in ogni suo segmento: la prima riguarda un patto con il diavolo siglato da Homer. In cambio di una ciambella Homer offre la sua anima ad un Satana Flanders, arrivando però a patteggiare un processo che sarà esilarante.

Terrore a cinque piedi e mezzo, che sarebbero un po’ più di due metri

Sempre ne La Paura fa Novanta IV troviamo un episodio che fa riferimento ad Ai Confini della realtà, con Bart che si ritrova a vivere un viaggio in autobus, continuamente infastidito da un mostro che sta cercando di sabotare il percorso del veicolo. Nessuno crede a Bart, che dovrà ricorrere a maniere forti per riuscire a salvare sé stesso ed i suoi compagni di percorso.

Dracula di Bart Simpson

La Paura fa Novanta IV si conclude con la parodia del Dracula realizzato da Francis Ford Coppola in versione simpsoniana. Homer e la sua famiglia vengono invitati a cena dal signor Burns all’interno di una villa in Pennsylvenia. Tutto ciò porterà a vivere un incubo pieno di risate e gag.

Robot dolce casa

In una sorta di citazione di 2001 Odissea nello Spazio, I Simpson si ritrovano a vivere in una casa tecnologica, con un Hal 9000 che ha la voce di Pierce Brosnam. La macchina però intende uccidere Homer per avere Marge tutta per sé. L’episodio è contenuto ne La Paura fa Novanta XII.

Maghi maghetti

All’interno de La Paura fa Novanta XII è stato inserito un segmento in cui Bart, Lisa e tutti i ragazzi della scuola elementare di Springfield sono degli studenti di Hogwarts, per una parodia di Harry Potter più che azzeccata (la gag con il principe rospo è geniale).

La notte del delfino

Dopo che Lisa libera un delfino da un acquario, l’animale marino scatenerà una guerra contro la città di Springfield. Si tratta di un segmento contenuto ne La Paura fa Novanta XI.

Il mostro ed io (The Thing and I)

Dopo che Bart e Lisa sentono degli strani rumori provenire dalla cantina, e dopo che Homer continua a recarcisi con in mano un secchio pieno di teste di pesce, i due scopriranno di avere un fratellastro gemello di Bart, rinchiuso dentro da anni. L’episodio è presente La Paura fa Novanta VII.

La morte impazzita

Ne La Paura fa Novanta XIV troviamo Homer che uccide la Morte, e che deve, in qualche modo, prenderne il posto. Sarà difficile per lui riuscire a compiere certi doveri, soprattutto quando si tratterà di persone a lui molto care.

IT

Durante la stagione de I Simpson 34, un intero episodio è stato dedicato a IT, per una parodia che si rifà ai due capitoli cinematografici realizzati da Andy Muschietti. Vedere uno dei classici di Stephen King portati nell’universo dei Simpson è un qualcosa di imperdibile.

(Bonus): Springfield Files

Non si tratta di un episodio de La Paura fa Novanta, ma l’incrocio tra gli universi narrativi de I Simpson con quello di X-Files è assolutamente da non perdere. Si tratta di una puntata presente nella ottava stagione, con Homer che sembra ritrovarsi di fronte ad un alieno, comparso tra gli alberi, nella periferia della città. Mulder e Scully interverranno per fare luce sulla questione.

Tutti gli episodi de I Simpson sono disponibili su Disney+.