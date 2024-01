The Mandalorian & Grogu: la saga del mandaloriano proseguirà al cinema

Lucasfilm ha annunciato che l'amato personaggio del mandaloriano proseguirà le sue avventure al cinema - dopo tre stagioni in tv - con il film The Mandalorian & Grog

Il Mandaloriano e Grogu (il cosiddetto “Baby Yoda“) si imbarcheranno in una nuova avventura nelle sale cinematografiche, dopo tre stagioni di The Mandalorian su Disney+ e il loro apporto ormai fondamentale al nuovo canone moderno della saga. Diretto da Jon Favreau e prodotto dallo stesso Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni, questo nuovo capitolo del viaggio del Mandaloriano e di Grogu si intitolerà The Mandalorian & Grogu e inizierà la produzione nel corso di quest’anno.

Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è estremamente entusiasmante.

ha dichiarato Favreau.

Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, ha aggiunto:

Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi, e questa nuova storia si adatta perfettamente al grande schermo.

The Mandalorian & Grogu sarà alla guida del programma di sviluppo di lungometraggi Lucasfilm, che comprende per il futuro i film diretti da Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni, che sta anche sviluppando la seconda stagione di Ahsoka.

La serie ha visto protagonista, nella sua terza stagione andata in onda nel 2023, Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono stati Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard. Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer.

Questa la sinossi dell’ultima stagione:

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia “lontana, lontana” di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

