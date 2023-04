LEGO Star Wars: annunciato il nuovo UCS X-Wing, uscirà in occasione dello Star Wars Day

È il terzo X-Wing della serie UCS, quella per collezionisti adulti, e chi si aspettava qualcosa di nuovo è rimasto un po' deluso.

LEGO ha presentato un nuovo set di Star Wars dedicato ai collezionisti adulti: si tratta dell’X-Wing di Luke Skywalker. Fa parte della linea UCS, quella dedicata ai set più dettagliati (e costosi) per collezionisti. Il nuovo set UCS (Ultimate Collector Series) Lego Star Wars X-Wing è composto da 1.949 pezzi e costerà 239,99$.

Oltre al caccia, la confezione include anche due minifigure: Luke Skywalker nella divisa da pilota della ribellione e con la sua spada laser azzurra e R2-D2, che può essere inserito nel vano per astrodroidi posizionato dietro alla cabina di pilotaggio. Anche questo set, come tutti gli altri della linea USC, include un piccolo stand con una targa con le informazioni sull’astronave e uno slot dove esporre le due minifigure.

Per la cronaca, si tratta del terzo set della linea UCS dedicato all’X-Wing. Insomma, chi si aspettava qualcosa di nuovo è rimasto deluso. In compenso, sembra che più avanti nel corso del 2023 LEGO dovrebbe anche presentare un set UCS dedicato al Venator, cioè lo Star Destroyer repubblicano che si vede all’inizio de La Vendetta dei Sith.

Il LEGO UCS X-Wing in uscita nel 2023 misura 54,6 cm e l’altezza è di 26,7 cm. Il kit è più dettagliato rispetto alle precedenti versioni del 2000 e del 2013, che includevano rispettivamente 1.304 e 1.559 pezzi. Rispetto ad altri set come l’UCS Millenium Falcon (7.541 pezzi) e l’UCS AT-AT (6.785 pezzi), stiamo comunque parlando di un “peso piuma”. Il set sarà disponibile esclusivamente sui negozi fisici e online di Lego a partire dal 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day.