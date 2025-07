Gli occhiali si adattano alla tua vista in tempo reale: la nuova frontiera della tecnologia

Niko Eiden è amministratore delegato e co-fondatore di IXI, un’azienda finlandese che produce occhiali di nuova generazione. Le ultime lenti presentate contengono cristalli liquidi in grado di correggere qualsiasi difetto visivo non appena indossate.

I cristalli liquidi, ha spiegato Eiden in una videochiamata Zoom, ruotano grazie a un campo elettrico, sono in grado di rilevare in tempo reale se l’occhio ha difficoltà e vedere da vicino o lontano, se la visione è sfocata. Le lenti si regolano sull’istante grazie a un sistema eye-tracker integrato in grado di rispondere e migliorare il passaggio della luce ambientale.

Gli occhiali autofocus non sono una novità, Google è stato il primo colosso a investire sulle lenti intelligenti, i famosi Glass, finiti però in un insuccesso. Eiden ha studiato i pregi e i difetti degli occhiali intelligenti prodotti finora. Andare incontro alle esigenze estetiche dei consumatori è importante. Chi indossa degli occhiali non vuole apparire come un cyborg e, in più, per il mercato bisogna realizzare lenti e montature che rispondano anche alle tendenze di stile, ai gusti personali.

Quando usciranno e quanto costeranno gli occhiali autofocus IXI? Ecco cosa hanno svelato i manager

Gli occhiali autofocus della IXI superano le aspettative e i risultati delle lenti bifocali e correttive finora prodotte, con e senza sensori elettrici all’interno. Sono stati realizzati considerando la miopia in aumento, la presbiopia che insorge sempre di più tra gli anziani.

“Le prime lenti che abbiamo prodotto erano orribili”, ha dichiarato l’AD Eiden.Le versioni più recenti invece hanno superato diversi test, rimane il problema delle montature. Emilia Helin, direttrice del prodotto, ha dichiarato che si sta puntando a montature che si adattano alla perfezione e regolabili.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla data di lancio degli occhiali intelligenti IXI. Si stima un costo intorno alle 1000 sterline. Si hanno informazioni sulla microbatteria interna nascosta che dura due giorni e si ricarica in una notte.