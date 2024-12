Looktech ha collaborato con Wenzhou Moveup Optical Co per creare i suoi nuovi occhiali smart AI, che saranno presentati ufficialmente al CES 2025. Più che un accessorio di moda, questi occhiali rappresentano un vero e proprio assistente AI indossabile, capace di identificare oggetti, tradurre testi, impostare promemoria, fornire indicazioni GPS e persino creare suggerimenti per pasti in base al contenuto del frigorifero.

Insomma, sulla carta potrebbero diventare un competitor estremamente temibile per i Meta Ray-Ban Stories, che attualmente sono i più noti e venduti occhiali smart sul mercato — e che, tuttavia, possono contare su funzioni meno avanzate.

Gli occhiali AI con funzionalità avanzate

I Looktech AI Glasses integrano GPT-4o, Gemini e Claude, offrendo un’interazione intuitiva e personalizzata. Grazie al comando vocale “Hey Memo” o a un pulsante AI integrato, puoi accedere a funzioni come:

Fotocamera da 13MP per foto ad alta risoluzione e video stabilizzati in 2K.

per foto ad alta risoluzione e video stabilizzati in 2K. Traduzione in tempo reale tra inglese, spagnolo, francese e italiano.

Trascrizioni e sintesi di riunioni o chiamate direttamente sullo smartphone.

Riconoscimento volti e nomi, per evitare imbarazzanti vuoti di memoria.

L’illuminazione della montatura segnala quando la fotocamera è attiva, nel rispetto della privacy

Un design incredibilmente leggero e comodo

Realizzati in TR-90 con cerniere in titanio, gli occhiali sono incredibilmente resistenti, flessibili e leggeri (37 g). Grazie alla batteria che offre fino a 14 ore di autonomia, superano di gran lunga i modelli concorrenti come i Meta Smart Glasses (4 ore). Le funzioni sono protette da crittografia TLS e AES, con attivazione vocale per garantire che solo il proprietario possa utilizzarli.

In occasione della campagna Kickstarter attualmente in corso, il prezzo dei Looktech AI Glasses parte da 209 dollari (circa circa 199€), cioè uno sconto del 40% sul prezzo di listino di 349$. Sono disponibili in diverse dimensioni, colori e con lenti polarizzate, graduate o fotocromatiche incluse nel prezzo. Le prime spedizioni sono previste per aprile 2025.