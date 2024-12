Meta ha annunciato nuove funzionalità per i suoi occhiali smart Ray-Ban, includendo la traduzione in tempo reale e avanzate capacità AI. Grazie alla fotocamera integrata, gli occhiali ora possono vedere ciò che indossa vede e gestire conversazioni in tempo reale basate sul contesto.

Nuove capacità AI e traduzione live

La funzionalità Live AI consente agli utenti di ottenere assistenza a mani libere per attività quotidiane come cucinare, curare un giardino o esplorare nuove città. Non è più necessario attivare l’assistente con la parola chiave “Hey Meta”: l’intelligenza artificiale comprende automaticamente le domande e mantiene il contesto tra richieste successive, offrendo risposte più coerenti. Meta ha dichiarato che in futuro l’AI potrà persino anticipare le necessità dell’utente con suggerimenti proattivi.

Oltre alle funzionalità AI, gli occhiali includono ora la traduzione in tempo reale. Possono tradurre conversazioni tra inglese e spagnolo, francese o italiano. Quando una persona parla in una di queste lingue, la traduzione viene riprodotta attraverso gli altoparlanti integrati o mostrata su uno smartphone connesso, offrendo supporto bidirezionale.

Identificazione delle canzoni con Shazam

Un’altra novità è l’integrazione con Shazam, l’app di riconoscimento musicale di proprietà di Apple. Chiedendo “Hey Meta, che canzone è questa?”, gli occhiali sono in grado di identificare il brano in riproduzione.

Queste nuove funzionalità fanno parte del Programma Early Access, accessibile ai possessori delle smart glasses Meta negli Stati Uniti e in Canada. I posti sono limitati, ma le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale di Meta.

Gli occhiali smart di Meta stanno ottenendo un interesse crescente, tanto che anche Apple sembra interessata a questo mercato. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe valutando il lancio di occhiali smart simili, con supporto a Siri, fotocamere integrate e altre funzionalità avanzate, in diretta concorrenza con i Ray-Ban Meta. Per vederli, ad ogni modo, bisognerà aspettare ancora un bel po’.