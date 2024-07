Gli occhiali smart rappresentano un’evoluzione tecnologica che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo. Anche se ancora in fase di perfezionamento, l’integrazione dell’intelligenza artificiale ha portato a un significativo miglioramento delle loro capacità. Tra i vari modelli disponibili, i Ray-Ban di Meta sono stati considerati tra i migliori. Tuttavia, un nuovo competitor si fa strada sul mercato: gli AirGo Vision di Solos

Sebbene non sia un nome altisonante, Solos è un’azienda che produce occhiali intelligenti a prezzi accessibili da diverso tempo. Questa settimana, Solos ha annunciato la sua ultima collezione di occhiali intelligenti: gli occhiali non solo rappresentano una solida opzione multimodale, ma sono dotati di supporto per intelligenza artificiale, tra cui GPT-4o di OpenAI, Claude di Anthropic e Google Gemini.

Caratteristiche tecniche e funzionalità avanzate

Gli AirGo Vision, al pari dei Ray-Ban di Meta, integrano una fotocamera situata sul lato destro della montatura, oltre agli altoparlanti già presenti nei modelli precedenti. Questa fotocamera, combinata con l’IA, permette agli utenti di ottenere informazioni in tempo reale basate su input visivi. Ad esempio, è possibile riconoscere persone e oggetti (“Cosa sto guardando?”) o navigare attraverso indicazioni vocali verso punti di riferimento (“Dammi indicazioni per la Torre Eiffel”).

Solos spiega nel suo comunicato stampa che gli AirGo Vision offrono un’esperienza hands-free, ideale per attività come la cucina, progetti di miglioramento della casa, istruzione, studio e shopping. La fotocamera può catturare immagini, aiutando gli utenti a visualizzare i progressi e pianificare i passi successivi. Inoltre, l’IA può riassumere le attività per migliorare l’organizzazione e l’assistenza.

AI e Multimodalità: un nuovo standard

Oltre a GPT-4o, gli AirGo Vision supportano anche Claude di Anthropic e Google Gemini, sebbene non sia chiaro se queste due ultime opzioni possano utilizzare la fotocamera come GPT-4o. Gli occhiali sono dotati anche di altoparlanti e di una luce LED che comunica le notifiche del telefono, utile sia in ambienti silenziosi che rumorosi e per l’accessibilità.

Un’altra caratteristica innovativa è il sistema di montatura intercambiabile, che permette agli utenti di rimuovere la fotocamera in determinate situazioni o di passare facilmente dalle lenti trasparenti agli occhiali da sole. Le montature aggiuntive sono disponibili a partire da circa 82 euro (89 dollari).

Disponibilità e Prezzi

Solos inizierà la vendita degli AirGo Vision a luglio. Il modello base, privo di telecamera, avrà un prezzo di partenza di 230 euro (249 dollari), comprendente solo gli altoparlanti e il LED. Il costo della versione con telecamera sarà probabilmente più elevato, ma il prezzo finale non è ancora stato comunicato.