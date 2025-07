Bere caffè con il caldo? Ecco cosa dice davvero la medicina

Il caffè in estate può provocare disidratazione e aumentare la percezione del caldo, questa è una delle tante voci diffuse sulla famosa bevanda energizzante. È vero che il caffè ha un leggero effetto diuretico ma non è detto che porti immediatamente alla perdita di liquidi.

Tutto sta nel modo in cui si beve il caffè, con o senza bicchiere d’acqua vicino, anche quando è preparato all’americana, quindi più diluito. E anche nella quantità di tazzine che si assumono, il consumo moderato prevede di non superare i 4 caffè al giorno.

Il caffè è anche ricco di antiossidanti e composti bioattivi, quindi ha anche benefici sulla salute e, come il cioccolato, contribuisce a migliorare l’umore oltre che a ripristinare o mantenere le energie fisiche e mentali attive. Il caffè si può bere in estate, moderatamente, alcune recenti ricerche spiegano perché e in che modo.

Attenzione ad assumere il caffè prima di un allenamento sportivo o di un lavoro fisico impegnativo. Vediamo i consigli degli esperti

Plos One nel 2014 ha eseguito uno studio sul caffè come causa di disidratazione, ma un’altra ricerca più approfondita ha dimostrato come aumenti la temperatura corporea se assunto prima di un’attività fisica intensa in estate. Se il caffè si assume macchiato nei mesi più caldi e in una condizione di relax non provoca gli stessi effetti.

Con queste considerazioni scientifiche, gli esperti da tempo forniscono questi consigli per bere con tranquillità il caffè anche in estate: