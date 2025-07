Scoperta una supernova con doppia detonazione: cosa ci dice sull’Universo

Un’esplosione stellare energetica è quella che gli scienziati sono soliti definire come supernova, una stella molto grande che per via delle sue caratteristiche non può di certo passare inosservata. Questo non solo per quanto riguarda il periodo relativo alla sua vita, ma anche per quello che accade a seguito della sua esplosione. Un fenomeno così intenso da generare a sua volta strutture pericolose come i buchi neri.

Ovviamente le supernovae non sono tutte uguali e alcune di queste riescono persino ad esplodere due volte. Questo è quanto scoperto dall’Observatory European Southern che grazie all’utilizzo di telescopi di ultima generazione ha evidenziato la presenza di una nuova supernova che sarebbe esplosa ben due volte. Lo studio si è verificato in Australia e ha comportato notevoli risultati sotto ogni punto di vista.

Una supernova che esplode due volte

La supernova della quale volgiamo parlare oggi non è altro che l’evoluzione di quella che in scienze viene definita come una nana bianca. Si tratta di agglomerati di energia che non riescono a svilupparsi come dovrebbero e che una volta esplosi possono dar vita a buchi neri. Alle volte, invece, queste stelle derivano da strutture che hanno avuto un impatto significativo in passato. È questo il caso di quello che accadrà al Sole tra diversi miliardi di anni.

Le nane bianche hanno una forte densità e se troppa materia si accumula sulla sua superficie può portare ad una prima esplosione. Queste però liberano nell’universo una grande dose di ferro soprattutto nel momento in cui decidono di esplodere.

Esiste poi un fenomeno che risponde al nome di massa di Chandrasekhar che si basa su un tipo di esplosione davvero molto più intenso e che, per l’appunto, può portare la stella al collasso gravitazionale. Tale processo farebbe sì che una nana bianca possa arrivare a esplodere una seconda volta, inviando delle potenti onde d’urto. Queste si dirigono prima verso l’interno della stella e poi verso l’esterno, rilasciando carbonio, ossigeno e ferro in quella che è stata definita una doppia detonazione.

Si tratta di teorie che non sono state ancora dimostrate visivamente parlando, ma che con il tempo potrebbero comportare grandi successi in ambito astronomico. Secondo gli scienziati coinvolti nello studio, infatti, le nane bianche potrebbero esplodere molto prima del tempo. E potrebbero produrre dei gas preziosi che potrebbero distribuire ferro e calcio in tutto il pianeta, migliorando anche le quantità di ossigeno a nostra disposizione.