In questi giorni, Zwicky Transient Facility ha rilasciato un set di dati di 3.628 supernovae che pare sia molto utile per la mappatura cosmica e per comprendere l’espansione dell’universo. Lo ZTF che si trova presso l’Osservatorio Palomar, utilizzerebbe le tecnologie avanzate per poter rilevare e studiare in tempo reale le supernovae, svelando così nuove sfumature ed anche nuovi modelli.

Il set di dati in questione è risultato essere abbastanza accurato e di grandi dimensione e permettere di avere tutti gli elementi per perfezionare le misurazioni della distanza cosmica e fornire anche delle nuove informazioni sull’energia oscura.

Una scoperta davvero molto interessante che in qualche modo andrebbe a mettere in discussione i modelli cosmologici presentati fino a poco tempo fa ed apre le strade ad una nuova fisica che andrebbe al di la delle conoscenze di sempre. Sicuramente questi dati, ci danno ancora modo di poter scoprire i misteri dell’universo, portandoci a conoscere sempre meglio i fenomeni cosmici.

Zwicky Transient Facility e le scoperte sulle supernovae

Gli astronomi della Zwicky Transient Facility recentemente hanno rilasciato un set di dati che andrebbe a descrivere nel dettaglio ben 3.628 supernovae di tipo la. Lo ZTF si troverebbe situato all’interno dell’Osservatorio Palomar e impiegherebbe tecnologia davvero all’avanguardia capace di andare a scrutare lo spazio nel profondo, rilevando le supernovae in modo esclusivo e come mai è stato fatto.

Lo ZTF ha dato modo agli scienziati di poter andare ad esplorare le supernovae in tempo reale, andando a scoprire le sfumature e tutte le caratteristiche che fino ad oggi erano rimaste nascoste. Per fare ciò, viene utilizzata una telecamera a campo ampio per monitorare il cielo e poter arrivare ad eventi transitori come le supernovae. Lo ZTF va ad analizzare la curva di luce, ed ogni supernova ne ha una e individuarla e tracciarla aiuta a definire il tipo di supernova e quanto questa dista dalla Terra. Rispetto ad altri, ZTF andrebbe a monitorare in modo anche abbastanza rapido vaste porzioni di cielo.