Un nuovo e interessante studio condotto dall’Oregon health & Science University ha svelato nuove intuizioni sullo sviluppo dell’udito nei bambini. Si tratta del primo studio che suggerisce come la fusione binaurale dei toni è quel tipo di elaborazione uditiva centrale che proprio nei bambini potrebbe svilupparsi nei bambini preadolescenti. Lo studio è stato recentemente pubblicato sul Journal of the Association for Research in Otolaryngology. Ma cosa si intende per fusione binaurale?

È quell’effetto cocktail party, nonché la capacità del cervello di mettere a fuoco e ascoltare ogni persona che parla, andando a filtrare però le varie voci conferite tutte all’interno dello stesso ambiente. È stato appurato come alcune persone non siano in grado di fare ciò, ovvero separare le voci multiple e questo ovviamente porta questi soggetti a non riuscire a comprendere il parlato negli ambienti in cui si trovano. Questa condizione, clinicamente viene chiamata “Fusione binaurale ampia”.

I ricercatori hanno proprio indagato su questa condizione e giunti alla conclusione che grazie ad una comprensione maggiori della stessa, i medici potrebbero intervenire con metodi più efficaci sui bambini per contrastare l’ampia fusione binaurale sin dal principio.

Udito dei bambini, i risultati interessanti di un nuovo studio

“Ciò che è stato davvero sorprendente è che abbiamo scoperto che anche i bambini con un udito normale presentavano una fusione ampia anomala, proprio come gli adulti con perdita dell’udito, e poi nel tempo la loro fusione è diventata più nitida e matura”. Questo quanto affermato dall’autrice dello studio, Lina Reiss , PH. D. professoressa di otorinolaringoiatria/chirurgia della testa e del collo presso la facoltà di medicina dell’OHSU. “Ciò indica una cronologia estesa dello sviluppo uditivo nei bambini, che ha interessanti implicazioni scientifiche e cliniche. Ci auguriamo che ciò contribuisca a interventi più efficaci per supportare lo sviluppo del linguaggio nella percezione del rumore nei bambini.”

I ricercatori, sostanzialmente, con la loro ricerca hanno dimostrato come la fusione binaurale si sviluppa nei bambini di età dai 6 ai 14 anni. Ed ancora lo studio ha posto l’attenzione sul fatto che i bambini con udito tipico avranno purtroppo tante difficoltà nel percepire il parlato nel rumore per via dello sviluppo immaturo della fusione binaurale.