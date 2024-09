Capita spesso di vedere dei bambini, di diversa età, contare con le dita. E proprio gli insegnanti della scuola materna sembrerebbero avere opinioni diverse su tale metodo di conteggio. Infatti per alcuni di questi i bambini che contano con le dita hanno alcune difficoltà con la matematica. Secondo altri invece rappresenta una conoscenza numerica piuttosto avanzata. Per far luce sulla questione ecco che i ricercatori dell’Università di Losanna e di Lea.fr, Editions Nathan a Parigi hanno condotto uno studio proprio sullo sviluppo infantile. L’obiettivo dello studio? Capire se il conteggio con le dita può aiutare, i bambini che si trovano in età prescolare, a risolvere dei problemi aritmetici oppure no.

In generale, possiamo dire che i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni che per contare utilizzano le dita vengono considerati particolarmente intelligenti. E questo perché nonostante la giovanissima età sono comunque riusciti a raggiungere un livello di astrazione che consente loro di poter capire che utilizzando dei mezzi diversi può essere rappresentata una quantità.

I risultati dello studio

Lo studio menzionato in precedenza aveva come obiettivo quello di capire se i bambini che non contano con le dita possono essere addestrati a farlo o no. 328 bambini di età compresa tra 5 e 6 anni sono stati posti quindi sotto esame, e nello specifico ad essere valutata è stata la loro capacità di risolvere dei problemi di addizione.

Lo studio si è svolto con una prima fase caratterizzata da un pre-test seguita poi da una formazione di 2 settimane. La terza e ultima fase è stata invece quella legata ad un post-test posticipato. Tra il pre il post test è stato possibile registrare un aumento delle prestazioni nei bambini che inizialmente non contavano sulle dita.

Nello specifico è stato possibile registrare dal 37% al 77% di risposte corrette rispetto a coloro che, nel gruppo di controllo, non utilizzavano il conteggio con le dita. I risultati ottenuti hanno quindi consentito agli esperti di poter affermare che insegnare ai bambini la strategia di conteggio delle dita può rivelarsi di grande aiuto per migliorare le loro prestazioni in aritmetica.