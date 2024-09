Secondo un ingegnere, il Cybertruck dovrebbe offrire una modalità di aiuto che entra in funzione quando il mezzo resta bloccato.

Tesla Cybertruck è un mezzo imponente e impressionante della casa americana. Il CEO di Tesla, Elon Musk, lo ha addirittura definito duro e pronto ad affrontare l’apocalisse. Ci sono vari video che lo mostrano, però, in grosse difficoltà su terreni difficili come quelli nevosi, oppure nel fango dove di fatto resta incredibilmente bloccato.

Per uscire da questa situazione imbarazzante, l’ingegnere Tesla Wes Morrill ha suggerito di aggiungere una funzionalità al Cybertruck con le istruzioni su come sbloccarlo. Queste le sue parole su X:

Nessuno è un esperto la prima volta che guida fuoristrada, ma chiunque può imparare. Ho preso in considerazione il rilevamento bloccato per dare ai conducenti un suggerimento pop-up quando sono bloccati con idee su come sbloccarsi. Aerare le gomme, provare a usare una marcia più alta, inserire la modalità sabbia ecc…

Morrill ha risposta a un video del commentatore Tucker Carlson, che ha portato il Cybertruck nei pochi del Maine ed è poi rimasto bloccato in un terreno accidentato. La funzione di sblocco sembra dunque assolutamente necessaria.

C’è da aggiungere che, oggettivamente, la maggior parte dei possessori di Cybertruck non ha mai guidato un camion e non ha nemmeno mai guidato in fuoristrada, anche perché la maggioranza dei camionisti sa perfettamente che Cybertruck è tutto tranne che un vero camion. È probabile quindi che chi ha acquistato Cybertruck lo ha preso prevalentemente perché fan di Musk o perché amano farsi notare.

Un modello che fa discutere

Fin dal suo arrivo sul mercato, Tesla Cybertruck ha dato vita a diverse discussioni. La stazza imponente e un design molto particolare non passano certe inosservati, ma Cybertruck ha mostrato alcuni problemi non indifferenti.

Nonostante sia stato venduto come un mezzo in grado di resistere alla grandine, ci sono diversi possessori che hanno avuto problemi al vetro, incrinato proprio dalla grandine. Ma non finisce qui, purtroppo ci sono stati anche diversi incidenti, anche mortali, che hanno visto protagonista proprio Tesla Cybertruck.