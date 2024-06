Non un Tesla Cybertruck qualsiasi: è stato modificato con una protezione antiproiettile e un parabrezza infrangibile. Ma le forze dell'ordine di Dubai non sono le uniche ad aver scelto di puntare sulle auto di Elon Musk.

La Polizia di Dubai ha recentemente ampliato la sua già impressionante flotta di veicoli di lusso con l’aggiunta del Tesla Cybertruck. Per il momento l’avveniristico pickup elettrico verrà esposto in un centro commerciale, dove potrà essere osservato dai curiosi, ma nell’immediato futuro verrà dispiegato su strada, per le operazioni di pattuglia.

Un Cybertruck estremo per la polizia di Dubai

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Dubai su X, il Tesla Cybertruck si unirà alla flotta di veicoli di lusso destinata a pattugliare le aree più gettonate dai turisti. La scelta di puntare su un veicolo così insolito ha ovviamente una duplice valenza e serve anche come biglietto da visita ad ennesima testimonianza del lusso estremo che regna nella città emiratina.

Questo veicolo elettrico a doppio motore è dotato di una protezione antiproiettile, un parabrezza infrangibile e un’autonomia di 400 km con una carica completa. Può raggiungere una velocità di 100 km/h in 6,7 secondi e ha una velocità massima di circa 180 km/h. Ovviamente la notizia è stata accolta con favore dall’amministratore delegato, che ha condiviso le immagini del veicolo sul suo account X.

Il debutto del Cybertruck negli Emirati Arabi Uniti non è stato facile. A maggio, The National aveva riportato che il Cybertruck era disponibile per il noleggio a Dubai, grazie all’iniziativa di un residente di origine russa: Kirill Sosnovyi, fondatore di Connect Ai. All’epoca, l’imprenditore aveva spiegato che importare il veicolo era stato piuttosto complicato, a causa delle lunghe liste d’attesa e del conseguente prezzo elevato del veicolo sul mercato secondario.

Le Tesla piacciono sempre di più alle forze dell’ordine

La polizia di Dubai non è l’unico corpo delle FF.OO che ha scelto di dare una possibilità alle auto elettrice di Tesla, che al contrario stanno diventando sempre più popolari in tutto il mondo. Ad esempio, il Dipartimento di Polizia di South Pasadena è diventato il primo negli Stati Uniti a convertire l’intera flotta di pattuglia a veicoli elettrici, utilizzando i modelli Tesla Model Y e Model 3.

Anche il Dipartimento di Polizia di Anaheim ha recentemente integrato sei Tesla Model Y nella propria flotta, sottolineando i vantaggi in termini di rapidità di accelerazione, capacità di carico, economicità e ridotte esigenze di manutenzione. Negli Stati Uniti stanno anche nascendo delle aziende specializzate nell’ottimizzazione delle auto elettriche per le forze dell’ordine, come Unplugged Performance.

Spostandoci in Europa, troviamo la polizia stradale della contea di Surrey, in Regno Unito: anche loro hanno scelto una Tesla Model Y, con l’obiettivo di elettrificare l’intera flotta nel corso del prossimo biennio. Per il momento, i primi test sembrano aver dato esiti interessanti: si stima che una Model 3 possa percorrere circa 320Km ad alta velocità e con le sirene attive. Tra gli altri vantaggi, i tempi di accelerazione fulminii e usura dei freni e costi di manutenzione significativamente ridotti.