Tesla, la celebre casa automobilistica statunitense con sede in Texas ed esattamente ad Austin, sembrerebbe aver iniziato da un po’ di tempo a contattare coloro che hanno acquistato la celebre macchina del futuro ovvero la Cybertruck. Il motivo? Aggiornare i motori elettrici di tale auto con delle nuove versioni considerate più efficienti e allo stesso tempo anche affidabili.

A riportare tale notizia è stato esattamente Electrek, secondo il quale l’azienda sopracitata avrebbe riferito a coloro che poco più di un anno fa hanno acquistato il modello di auto sopra menzionato, che tali aggiornamenti dei motori farebbero parte di uno studio. Precisando comunque che i veicoli da loro guidati sono da considerare assolutamente sicuri.

Perché Tesla vuole aggiornare i motori dei Cybertruck

I Cybertruck hanno dovuto affrontare nel corso del tempo richiami per una serie di diverse problematiche. Prima di ogni cosa per i frunk particolarmente affossati, poi per dei problemi ai pedali bloccati e freni difettosi e quindi di conseguenza anche pericolosi. E non è finita qui, diverse problematiche hanno interessato queste particolari auto del futuro, ad esempio anche i grandi tergicristalli rotti.

Adesso però si parla del motore, ma occorre sottolineare che in questo caso non si parla di un vero e proprio “richiamo” ma di un aggiornamento. Poche però sono le informazioni emerse sulla questione. Infatti non è chiaro, e non è quindi possibile definirlo con certezza, se l’aggiornamento riguarderà i motori anteriori o posteriori.

Inoltre, non sembrerebbe nemmeno essere chiaro esattamente quanti proprietari del veicolo in questione, e di preciso del modello Foundation Series costato rispetto ai modelli normali ben 20.000 $ in più, siano stati chiamati dall’azienda per effettuare l ‘aggiornamento. Occorre comunque precisare che i proprietari del veicolo non dovranno affrontare alcuna spesa. Proprio come accade solitamente con i richiami è l’azienda ad assumersi la responsabilità di tutto. E quindi anche delle spese da sostenere.