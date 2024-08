Un Tesla Cybertruck è uscito di strada in Texas, finendo in un canale e prendendo fuoco, causando la morte del conducente. L’incidente, riportato dall’emittente locale KHOU 11 Houston, sembra essere il primo incidente mortale ad aver coinvolto il nuovo pick-up elettrico di Tesla. La National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) ha aperto un’indagine. L’identità del conducente non è stata ancora resa nota.

Sebbene le cause dell’incidente non siano ancora chiare, è stato escluso l’utilizzo della funzione Autopilot di Tesla, poiché la Cybertruck non dispone ancora di questa tecnologia. Le riprese della scena mostrano che il veicolo è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme, complicando l’identificazione del veicolo e del conducente, secondo quanto dichiarato dal dipartimento locale di polizia.

I primi incidenti con il Cybertruck, un bisonte da quasi 3 tonnellate

Questo incidente segue un altro episodio accaduto vicino a Palo Alto alla fine dello scorso anno. Fortunatamente in quel caso non erano stati riportati feriti gravi. Con circa 15.000 veicoli già consegnati ai clienti, i rapporti sugli incidenti che coinvolgono il nuovo veicolo stanno aumentando. Dall’entrata in produzione, Tesla ha emesso quattro richiami per la Cybertruck. In un caso il problema riguardava un difetto del pedale dell’acceleratore.

Dal lancio della Cybertruck nel novembre 2023, il veicolo è stato criticato per la scarsa qualità costruttiva, vari malfunzionamenti e decisioni di design controverse come i pannelli della carrozzeria a “ghigliottina”, così soprannominati per il rischio che pongono per i pedoni e, in particolar modo, per i bambini.