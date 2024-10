Qualcosa nel Cybertruck di Tesla continua a non funzionare. La vettura in questione, infatti, è stata richiamata per ben cinque volte in un solo anno, e l’ultima volta ad essere richiamati sono stati ben 27.000 Cybertruck a causa di un problema che causa nella telecamera posteriore un ritardo. Si tratta quindi di un grave problema che mette a rischio la sicurezza degli automobilisti in quanto può essere la causa di numerosi incidenti. Nel corso dei mesi precedenti, ed esattamente lo scorso mese di aprile, la stessa vettura era stata richiamata a causa di un altro grave problema.

Nello specifico i pedali dell’acceleratore si bloccavano in posizione abbassata. Mentre invece lo scorso mese di giugno circa 11.000 pick-up di Tesla sono stati invece richiamati a causa dei tergicristalli poco sicuri e per alcuni pezzi di rifinitura che rischiavano di volare proprio mentre l’auto si trovava su strada.

L’ultimo problema per Cybertruck di Tesla

Da quando è arrivato sul mercato lo scorso mese di novembre ecco che quindi il pick-up di Tesla sembrerebbe essersi rivelato poco sicuro. E questo è il motivo per il quale è stato richiamato diverse volte. Come già anticipato in precedenza l’ultimo problema per Cybertruck di Tesla riguarda la telecamera posteriore che sembrerebbe funzionare in ritardo.

Per essere più precisi, e stando a quanto dichiarato proprio da Tesla al National Highway Traffic Safety Administration, le immagini sembrerebbero essere disponibili solo due secondi dopo l’inserimento della retromarcia. Ma non solo, il bug potrebbe anche provocare lo spegnimento del display per 8 secondi circa, sempre dopo aver inserito la retromarcia.

Bisogna ricordare che negli Stati Uniti sono in vigore standard di sicurezza che prevedono un tempo di avvio inferiore ai due secondi. Il produttore ha annunciato che tutti i Cybertruck che al momento sono in produzione stanno adottando un aggiornamento software. La speranza è che questo miglioramento possa davvero risolvere i problemi del pick-up elettrico.