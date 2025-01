Ecco quando è il momento migliore per il bere il caffè. Svelato il segreto di una vita lunga e in salute.

Bere il caffè al mattino potrebbe essere il segreto per vivere più a lungo ed in salute. Secondo uno studio che è stato recentemente pubblicato sull’European Heart Journal, bere il caffè al mattino viene associato ad un rischio minore di malattie cardiovascolari e di mortalità generale rispetto al bere il caffè in qualsiasi altro momento della giornata.

I ricercatori in questione hanno monitorato le abitudini di consumo di caffè ed anche i possibili effetti della salute su circa 40.000 adulti e sulla base di questo hanno suggerito che c’è un momento migliore per assumere il caffè durante la giornata e che questo può avere dei benefici non indifferenti. Facciamo il punto della situazione e cerchiamo di capire quali sono i benefici nello specifico.

Il caffè al mattino, svelati i suoi effetti positivi sulla salute dell’uomo

Lo studio in questione è stato pubblicato lo scorso 8 gennaio sull’European Heart Journal e rappresenta un passo in avanti nel mondo della scienza. I ricercatori hanno testato oltre 40 mila adulti, suggerendo che il momento migliore per assumere il caffè è al mattino, perché pare possa avere degli effetti positivi sulla salute dell’uomo. Le persone che bevono il caffè al mattino hanno una minora probabilità di morire di malattie cardiovascolari ed un rischio minore di morte rispetto a chi beve il caffè in altre ore della giornata.

A guidare la ricerca è stato il Dott. Lu Qi, professore e HCA Regents Distinguished Chair presso la School of Public Health and Tropical Medicine della Tulane University. “La ricerca finora suggerisce che bere caffè non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e sembra ridurre il rischio di alcune malattie croniche, come il diabete di tipo 2. Dati gli effetti che la caffeina ha sul nostro corpo, volevamo vedere se l’ora del giorno in cui si beve caffè ha un impatto sulla salute del cuore”. Queste le parole dichiarate dal Dott.Qi.

Quali i benefici? Dallo studio è emerso che il 36% delle persone coinvolte beveva il caffè al mattino, il 16% durante il giorno ed il 48% non beveva caffè. Ebbene, rispetto a chi non beveva il caffè, coloro che lo facevano al mattino avevano il 16% di probabilità in meno di morire a prescindere dalla causa ed il 31% in meno di morire a causa di malattie cardiovascolari.