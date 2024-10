Bruciare i grassi e perdere peso mettendo la cannella nel caffè per una settimana, è davvero possibile oppure no? Questa è a nuova tendenza di TikTok di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime settimane. Da studi e ricerche è emerso che il consumo di dosi di cannella inferiori a 1,5 grammi al giorno, e quindi mezzo cucchiaino circa, è servito a ridurre la circonferenza della vita di ben 1,68 cm. Occorre sottolineare che il consumo di cannella superiore alla dose indicata in precedenza non ha invece prodotto alcun significativo effetto.

Una meta-analisi di 21 studi clinici effettuati su un totale di 1480 partecipanti invece ha scoperto che la cannella è riuscita a ridurre il BMI, ovvero l’indice di massa corporea, di 0,40 kg/m². Mentre invece il peso corporeo si è ridotto di 0,92 kg. I partecipanti non hanno però subito alcuna variazione nella massa magra o grassa.

I risultati ottenuti da studi e ricerche

In riferimento alla perdita di peso, possiamo inoltre dire che da un’altra revisione generale che includeva una serie di meta-analisi è emerso che in realtà la cannella ha un piccolo effetto sulla perdita di peso. Infatti i partecipanti sembrerebbero essere riusciti a perdere ben 0.67 kg riducendo allo stesso tempo il loro BMI di 0,45 kg/m².

In generale quindi possiamo affermare che stando a quanto emerso da tali studi la perdita di peso è presente ma è ridotta. Occorre inoltre sottolineare che gli studi sono stati effettuati su persone con patologie diverse e provenienti dal Medio Oriente e dal subcontinente indiano. Stabilire quindi se gli effetti in questione possono essere uguali su persone di altri Paesi e con altre condizioni di salute non è possibile.