Le scelte alimentari e l’attività fisica giocano un ruolo importante nel determinare la massa corporea, ma sono i geni a influenzare il modo in cui guadagniamo e bruciamo le riserve di grasso. Recenti studi hanno identificato 14 geni, definiti “magri”, che potrebbero avere un impatto significativo sulla perdita di peso individuale durante l’esercizio fisico.

Gli scienziati dell’Università dell’Essex e dell’Anglia Ruskin University hanno condotto una ricerca che ha coinvolto 38 volontari, di età compresa tra 23 e 40 anni, divisi in un gruppo di controllo e un gruppo sottoposto a un programma di esercizi. Quest’ultimo ha eseguito tre sessioni di corsa di 20-30 minuti a settimana per un paio di mesi. Ecco cosa è emerso.

Scoperti i “geni magri” che aiutano nella perdita di peso

I ricercatori hanno spiegato:

Abbiamo ipotizzato che otto settimane di allenamento di resistenza potrebbero ridurre la massa corporea, ma i partecipanti migliorerebbero a ritmi diversi e che questo potrebbe essere spiegato, in parte, dalle loro differenze genetiche.

I risultati hanno confermato questa ipotesi: i partecipanti che hanno seguito la routine di corsa hanno effettivamente perso peso, con variazioni significative che non potevano essere attribuite solo alla regolarità degli allenamenti. Attraverso l’analisi del DNA, il team ha identificato varianti genetiche più comuni tra coloro che hanno perso maggior peso. In particolare, i partecipanti con la maggiore presenza di determinate varianti hanno perso in media 5 chilogrammi, rispetto ai 2 chilogrammi di chi aveva poche o nessuna di determinate caratteristiche genetiche.

Uno dei geni rilevanti per il processo di perdita di peso è il PPARGC1A, che produce una proteina nota per il suo ruolo nell’elaborazione e gestione dell’energia da parte delle cellule. La combinazione delle varianti genetiche con l’esercizio fisico spiegava ben il 62% della variabilità nel peso perso dai partecipanti al gruppo di esercizio.

Questi risultati, in linea con studi precedenti, evidenziano la natura individuale della gestione del peso e la necessità di approcci personalizzati. I ricercatori sottolineano l’importanza della genetica nell’ambito dell’esercizio fisico e della perdita di peso, evidenziando che il nostro genoma giochi un ruolo fondamentale.