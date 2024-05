Lorcana: una nuova carta per il set Ritorno di Ursula

Il prossimo capitolo di Lorcana sta per arrivare, portando con sé non solo nuove dinamiche di gioco ma anche alcune sorprese che non mancheranno di entusiasmare i fan della serie. Il set, denominato Il Ritorno di Ursula, introdurrà tra le tante novità, anche una modalità cooperativa per 1 o 2 giocatori.

Scopa Magica – Capitano di Brigata

Questa carta Super Rara Acciaio ha 2 a Forza e 6 a Volontà, oltre che un costo di 5: può essere usata come inchiostro nel proprio calamaio, e ha 2 come Lore Value. Oltre a tutto questo, la carta ha due abilità:

la prima è Resistere +1 , che permette di ridurre il danno inflitto a questa carta di 1.

, che permette di ridurre il danno inflitto a questa carta di 1. la seconda è Armata di Scope: questo personaggio riceve +2 a Forza per ogni altro personaggio chiamato Scopa Magica che hai sul tuo campo.

Nonostante il costo elevato, la carta ha un alto valore di Volontà e quindi si dimostra resistente in campo, ancor di più considerata la sua prima abilità. Inoltre, il fatto che si potenzi la Forza per ogni altra carta Scopa Magica – non solo quelle Capitano di Brigata – la rende funzionale in un mazzo ben contestualizzato. Il Lore Value di 2 è un plus ben gradito, soprattutto se popolerete il campo di carte Scopa Magica.

Lorcana Set 4: Il Ritorno di Ursula

Il prossimo set sarà disponibile a partire dal 17 maggio nei rivenditori specializzati e dal 31 maggio in tutte le altre vendite. Questo set sarà offerto sia in pacchetti singoli che in due mazzi tematici ispirati a Encanto e un mix tra Hercules e Frozen. Inoltre, sarà messo in vendita il Forziere dell’Illuminatore, che include varie bustine e gadget, accompagnato dall’Avventura degli Illuminatori – Problemi negli Abissi, una nuova modalità cooperativa pensata per uno o due giocatori.