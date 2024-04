Lorcana: Lega Nerd vi rivela una carta del Set 4

Il quarto set di Lorcana sta per arrivare, e si chiamerà Il Ritorno di Ursula: a differenza dei precedenti, questo set avrà tra i suoi prodotti anche un pack cooperativo per giocare una variante del gioco diversa dal classico 1vs1, un’aggiunta molto interessante. Oggi però siamo qui non per parlare di questa modalità, bensì per scoprire una carta dell’espansione, che Lega Nerd pubblicherà in anteprima.

Jasmine – Guerriera del Deserto

La carta in questione è disegnata da Alice Pisoni, ed è Jasmine Guerriera del Deserto: si tratta di una carta Smeraldo di Costo 5, con Forza 3 e Volontà 3, con un Lore Value di 2. Questa carta ha un’abilità, Manovra Astuta: Jasmine infatti, ogni qual volta verrà sfidata, o quando verrà messa in gioco, farà scartare ad ogni avversario una carta a scelta.

Questa carta Rara si propone come una soluzione pratica per controllare la mano dell’avversario: anche se effettivamente lascerà a lui/loro scegliere la carta da scartare, rimane comunque interessante grazie ai suoi valori base. Perde un po’ di versatilità a causa della mancanza dell’icona calamaio (motivo per cui non potrete giocarla come inchiostro nel vostro pool), ma tutto sommato potrebbe diventare interessante da inserire in alcuni mazzi.

Lorcana Set 4: Il Ritorno di Ursula

Il nuovo set uscirà il 17 maggio nei negozi specializzati e il 31 maggio ovunque, e sarà venduto sia come pacchetti singoli, che con i due mazzi dedicati rispettivamente a Encanto e Hercules/Frozen. Sarà poi disponibile il Forziere dell’Illuminatore, un pack contenente alcune bustine e dei gadget, e l’Avventura degli Illuminatori – Problemi negli Abissi, una modalità cooperativa per 1-2 giocatori.