Funko Fusion: i Funko Pop! prendono vita nel trailer del videogioco

Skybound Games – hanno rilasciato un full trailer per Funko Fusion, oltre ai dettagli sulla data di uscita di questo stravagante action game co-op che celebra alcuni dei più famosi brand della cultura popolare in salsa Funko Pop!. In vista del lancio globale di Funko Fusion, prevista per il 13 settembre 2024, i giocatori possono vedere il nuovo trailer che evidenzia il gameplay action e le IP più amate che saranno presenti nel gioco.

Funko Fusion sarà disponibile per PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. I preordini delle copie fisiche per console sono già disponibili in negozi selezionati, mentre i preordini nei negozi digitali saranno disponibili a breve.

Funko Fusion è un’esperienza action-adventure, single player e co-op online che celebra l’immenso roster degli universi narrativi di NBCUniversal e le irriverenti rivisitazioni dei personaggi che li abitano in versione Funko Pop!. Nel videogioco, i giocatori potranno rivivere i loro film e serie tv preferite in una gamma di oltre 20 franchise: dai film blockbuster come Jurassic World, Lo Squalo, Ritorno al Futuro, La Cosa, Shaun of the Dead e Chucky, alle serie tv come Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Masters of the Universe e tanti altri.

Funko Fusion è il primo videogioco di 10:10 Games, uno studio creato da Jon Burton, cinque volte vincitore di un BAFTA e fondatore di TT Games, insieme ad un team di sviluppatori con esperienza nei videogiochi basati sui mattoncini.

La nostra visione in 10:10 Games è di creare un’incredibile videogioco co-op che unirà giocatori di tutto il mondo in un’esperienza unica, divertente, energetica e unica. Realizzato da un team di talento, Funko Fusion è la quintessenziale celebrazione del fandom, in grado di unire IP amate tratte da film e serie tv con umorismo, meccaniche divertenti e azioni veloci e adrenaliniche. Crediamo che Funko Fusion sia l’esperienza che tutti i fan stavano aspettando e, personalmente, potrò finalmente utilizzare He-Man in un videogioco!

dichiara Arthur Parsons, cofondatore e responsabile editoriale di 10:10 Games.

Funko Fusion è la nostra prima esplosiva incursione nel mondo del gaming. I fan nuovi e di lunga data dei Pop! potranno attraversare, esplorare e avventurarsi in incredibili mondi ispirati da alcuni dei brand e dei personaggi più amati di NBCUniversal, oltre ad un’infinità di sorprese che arriveranno da Skybound e Funko. I fan non vedevano l’ora di avere nuove informazioni sin dal nostro primo annuncio. Siamo molto grati per questo entusiasmo e per l’opportunità di poter condividere lo straordinario lavoro e partnership con i nostri amici di 10:10 Games. L’autunno 2024 sarà all’insegna di Funko Fusion!

commenta Jason Bischoff, VP of Licensing and Business Development di Funko.

I fan che deciderano di preordinare Funko Fusion riceveranno un pack speciale a tema The Walking Dead senza costi aggiuntivi, con inclusi due personaggi giocabili tratti dai fumetti editi da Skybound – Rick Grimes e Michonne Hawthorne. Il pack include due skin aggiuntive per entrambi i personaggi – per Rick Grimes quella da Leader di Alexandria e per Michonne quella da viaggio.

Siamo onorati di lavorare insieme a questi giganti dell’intrattenimento e della cultura pop per portare in vita Funko Fusion. Inserire i personaggi di The Walking Dead e Invincible è la ciliegina sulla torta per tutti i fan del mondo di Skybound. Invincible, Omni-Man, Rick Grimes e Michonne insieme ad alcuni dei personaggi NBC Universal più amati? Non vedo l’ora che i fan possano provare il gioco!

aggiunge Ian Howe, Managing Partner in Skybound Games.

Funko Fusion propone le IP classiche e quintessenziali della nostra incredibile libreria in un’esperienza di gioco completamente inaspettata. Il gioco sbloccherà nuove avventure per tutti i fan, permettendo loro di interagire con i loro personaggi preferiti con modalità innovative, con innumerevoli omaggi agli amati universi che scopriranno lungo il percorso.

conclude Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms presso Universal Products & Experiences.