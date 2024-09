A seguito del grandissimo successo dei Bitty Pop!, Funko annuncia l’arrivo dei Bittyverse, una nuova, emozionante e coinvolgente linea pensata per portare il collezionismo a un nuovo livello. La serie, infatti, si arricchisce con i nuovissimi Bitty POP! Rides, Towns e Displays, che offrono infinite possibilità di combinazioni per dare libero sfogo all’immaginazione.

Con Bitty POP! Rides, i fan possono mettere i loro Bitty alla guida di veicoli unici, ispirati ai personaggi, alle saghe e alle serie tv più amate. E non finisce qui: grazie ai Bitty POP! Towns, è possibile creare veri e propri mondi in miniatura, con edifici e ambientazioni che permettono a tutti gli appassionati di ricreare alcune tra scene cinematografiche più iconiche di sempre: da Harry Potter, passando per Star Wars fino a Batman. Ogni Town include una figura Bitty POP! esclusiva e una custodia, pronta per essere esposta. Questa ultima novità permette di creare combinazioni infinite e liberare la fantasia, dando l’opportunità ai fan di posizionare qualsiasi Bitty POP! in un Bitty Ride o in un Town! E per chi vuole dare un tocco di stile alla propria collezione, arrivano i Bitty POP! Displays: pratici espositori che permettono ai collezionisti di esibire i propri personaggi e accessori preferiti. Ogni display include due collezionabili Bitty unici, rendendo ogni pezzo davvero speciale. L’intero universo dei Bittyverse è pensato per adattarsi perfettamente a ogni Display, dando così ai fan la possibilità di personalizzare il proprio mondo in miniatura.

