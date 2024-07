Ecco Funko Pop!, portachiavi e Bitty Pop! dedicati al film Marvel del momento, Deadpool & Wolverine, ora in tutte le sale per la gioia dei fan dei due antieroi della Casa delle Idee.

È infine giunto in tutte le sale l’attesissimo Deadpool & Wolverine (qui la recensione), il 34° film del Marvel Cinematic Universe che riporta sullo schermo due personaggi amatissimi della Casa delle Idee. In questa nuova avventura, Deadpool dovrà sancire un’improbabile alleanza con Wolverine per salvare il Multiverso. Funko, per l’occasione, presenta la nuova linea di Funko Pop! dedicati ai protagonisti del film.

Fin dalla sua prima apparizione nel 1991, Deadpool si è distinto per il suo carattere irriverente e la parlantina inarrestabile, tanto da essere soprannominato “il mercenario chiacchierone”. Oltre a Deadpool e Wolverine, saranno disponibili le numerose varianti che i due eroi incontreranno nei loro viaggi attraverso realtà parallele, inclusi Kidpool, Dogpool e Headpool. Sono perfetti per aggiungere un tocco di follia alla propria collezione!

Sono disponibili anche i nuovi Bitty Pop! dedicati alle diverse versioni di Deadpool. Da rockstar a chef fino a T-rex, l’amato personaggio Marvel porterà tutti i fan in una nuova dimensione del collezionismo. A seguire il dettaglio della collezione.

POP! DEADPOOL – DEADPOOL & WOLVERINE

PREZZO €‌16.00

Il nuovo atteso film del MCU vede come protagonista Deadpool, l’irriverente personaggio tratto dai fumetti. In questo nuovo film, dovrà salvare il multiverso alleandosi con Wolverine. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Pop! Deadpool! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

POP! WOLVERINE – DEADPOOL & WOLVERINE

PREZZO €‌16.00

L’indimenticabile personaggio interpretato da Hugh Jackman torna in una nuova veste nel nuovo film Deadpool & Wolverine. Dovrà allearsi con il celebre mercenario chiacchierone per poter salvare l’universo. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Pop! Wolverine! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

POP! DOGPOOL – DEADPOOL & WOLVERINE

PREZZO €‌16.00

Viaggiando nel multiverso è possibile trovare versioni alternative e molto particolari dei personaggi più amati del mondo Marvel. Dogpool è una di queste. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Pop! Dogpool! La figura in vinile è alta circa 9 cm.

POP! KIDPOOL – DEADPOOL & WOLVERINE

PREZZO €‌16.00

Tra le diverse varianti di Deadpool presenti nel nuovo film del MCU è presente anche Kidpool. L’irriverente ragazzino sarà di grande aiuto al suo alter ego adulto. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Pop! Kidpool! La figura in vinile è alta circa 10 cm.

POP! DEADPOOL CON HEADPOOL – DEADPOOL & WOLVERINE

PREZZO €‌16.00

Nei suoi viaggi all’interno del multiverso nel nuovo film Deadpool & Wolverine, Wade Wilson incontrerà numerose e particolari varianti di sé stesso, inclusa la versione Headpool. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Pop! Deadpool with Headpool! Le figure in vinile sono alte circa 9,5 e 5 cm.

POP! WOLVERINE CON BABYPOOL – DEADPOOL & WOLVERINE

PREZZO €‌16.00

Wolverine, viaggiando nel multiverso insieme all’imprevedibile Deadpool, incontrerà numerose e particolari varianti del mercenario chiacchierone. Una di queste sarà il tenero Babypool. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Pop! Wolverine with Babypool! Le figure in vinile sono alte circa 9,9 e 3,3 cm.

POP! KEYCHAIN DEADPOOL – DEADPOOL & WOLVERINE

PREZZO €‌6.00

Per portare sempre con sé uno dei personaggi più amati dell’universo Marvel c’è il nuovo portachiavi di Funko! Ispirato al nuovo film del MCU Deadpool & Wolverine è un oggetto imperdibile per ogni fan del mutante! Il portachiavi è alto circa 10 cm.

BITTY POP! DEADPOOL – MARVEL

PREZZO €‌16.00

La nuova linea dei Bitty Pop!, i micro collezionabili di Funko, sono tutti dedicati all’irriverente supereroe Deadpool. Ogni confezione contiene una versione speciale del mercenario chiacchierone, da rockstar a turista, fino a t-rex, ogni fan potrà ampliare la propria collezione con il proprio personaggio preferito! Le figure in vinile sono alte circa 2,3 cm.