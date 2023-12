Funko POP! Natale 2023: quali sono i pezzi a tema consigliati

Ecco una lista di Funko Pop! a tema natalizio consigliati come acquisti per questo Natale 2023.

Con l’arrivo di questo Natale 2023, tra regali natalizi e acquisti vari, può essere utile qualche consiglio a tema nerd, ed in questo caso sui Funko POP! consigliati per il periodo natalizio.

Funko Pop! Marvel: Holiday – Spider-Man

Ecco uno Spider-Man Funko Pop! a tema natalizio, con tanto di maglione classico. Interessante il fatto che la maschera del tessiragnatele ricalchi lo Spider-Man del periodo d’oro dei fumetti del ragno, in particolare quello di John Romita Sr. e di Stan Lee.

Una promessa è una promessa

Direttamente dal film natalizio con Arnold Schwarzenegger arriva il Funko Pop! dedicato, che mostra lo stesso interprete protagonista nei panni del superereroe Turbo Man, e con in mano il giocattolo più conteso del film.

Nightmare Before Christmas Train-Sally in Cat Cart

Considerando che siamo a trent’anni dall’uscita di questo film d’animazione, ecco il Funko Pop! che mette al centro il personaggio di Sally. Del resto, Nightmare Before Christmas è un film adatto sia per il periodo natalizio che per quello di Halloween.

Holiday – Wolverine With Sign

Il Natale nel segno dei Funko Pop! non può non avere anche presenti dei pezzi Marvel. Vi segnaliamo, perciò, un interessante Wolverine, nella sua versione con il costume classico, così come visto anche nel cartone animato sugli X-Men, che avrà un sequel dal titolo X-Men ’97.

Guardians Of The Galaxy Holiday Special – Star-Lord

L’anno scorso è stato distribuito sulla piattaforma streaming Disney+ lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia. James Gunn ha raccontato una storia al limite dell’immaginazione, che ha avuto anche come protagonista Kevin Bacon. In tema di Funko Pop! per il Natale 2023 questo Star Lord potrebbe essere un pezzo da non perdere.

Holiday – Goofy

Non possono mancare dei pezzi Disney tra queste proposte natalizie a tema Funko Pop!. Il Pippo che vi proponiamo indossa il costume da Babbo Natale, e tiene in mano un regalo.

Funko POP! Star Wars: Holiday – Darth Vader

Gli appassionati di Star Wars non possono dimenticare lo speciale natalizio del 1978 divenuto un cult. Proprio per restare in tema vi proponiamo questo Darth Vader di Natale, che ha le fattezze di un pupazzo di neve.

Ih-Oh di Winnie the Pooh

C’è anche l’universo di Winnie the Pooh rappresentato in queste proposte natalizie a tema Funko Pop! che vi elenchiamo. In questo caso presentiamo una versione di Ih-Oh con cappello di Babbo Natale in testa, ed una letterina.

Stormtrooper – Pupazzo di Neve

Sempre per restare in tema Star Wars, ecco uno Stormtrooper pupazzo di neve. Ricordiamo che su Disney+ è presente anche un Holiday Special natalizio realizzato da Lego.

Holiday Bonnie The Rabbit

In questo caso stiamo parlando di un-off topic: si tratta di un prodotto targato Funko, ma non appartenente ai Pop! Considerando l’uscita al cinema del mese scorso, potrebbero essere diversi gli appassionati interessati a prendere questo pezzo che unisce il brand di Five Nights at Freddy’s con il tema natalizio.

