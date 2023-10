Lucca Comics & Games 2023: ecco le esclusive Funko Pop!

Per il Lucca Comics & Games 2023 anche Funko ha pronte delle sorprese per gli appassionati, e durante la manifestazione presenterà dieci sue esclusive Funko Pop!.

Il popolo di Lucca Comics & Games 2023 avrà la possibilità di acquistare in esclusiva, ben 10 Funko Pop! provenienti dagli universi narrativi più amati. Per gli amanti di Naruto, ci saranno due Pop! dedicati: Kurama e Hinata in versione fosforescente saranno disponibili per tutti fan.

Direttamente dal mondo di Dragon Ball e Dragon Ball Z, ci saranno anche i Pop! di Goku con Krillin e Super Buu. E per quanto riguarda Attack on Titan, sarà disponibile anche il Pop! di Sasha in versione metallica.

Passando al multiverso narrativo Marvel, altre tre esclusive sono: la Pop! Town raffigurante l’Avengers Tower con Iron Man. E poi due Pop! Cover raffiguranti iconiche copertine: una dedicata alla run di Chris Claremont degli X-Men, con Wolverine e il suo costume scarlatto; l’altra con Scarlett Witch pronta a salvare tutti i suoi amici supereroi nel numero degli Avenger #104 del 1972.

E poi, per gli amanti della bambola più glamour del mondo, i Pop! di Barbie e Ken sui pattini tratti direttamente dal film campione di incassi diretto da Greta Gerwig. Per celebrare, infine, i 30 anni del cult Nightmare Before Christmas, ci sarà l’esclusivo Pop! del re delle zucche in versione fluo.

Funko, in collaborazione con Games Academy Funside, la catena di fumetterie più grande d’Italia, contribuirà a riunire collezionisti e appassionati nel padiglione monografico di Piazza Santa Maria.

Funko a Lucca Comics & Games 2023 offrirà dagli iconici Funko Pop!, ai nuovissimi Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, raffiguranti i personaggi più amati in formato micro, fino all’abbigliamento che permette a tutti di indossare il proprio fandom del cuore.

Funko presenterà anche Loungefly il brand premium di accessori che mostrerà mini zaini, borse, portafogli e molto altro ancora.