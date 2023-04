Funko Fusion: annunciato il videogioco ambientato nel mondo dei Funko POP

Funko, azienda leader nel mondo delle figure collezionabili, e 10:10 Games hanno annunciato l’arrivo di Funko Fusion, il videogioco ambientato nell’universo dei Funko POP. L’annuncio è stato accompagnato da un primo trailer, che trovate qui sotto e che rivela infine anche il periodo d’uscita. Il gioco sarà infatti disponibile nel corso del 2024 per PC e console.

Funko Fusion è un colorato platform d’azione che ci permetterà di immergerci nel variegato universo degli iconici Funko POP. Nel gioco vestiremo i panni delle iconiche statuette da collezione, ognuna dotata di proprie abilità e caratteristiche, e potremo optare sia per la campagna single player che sperimentare le modalità cooperative a quattro gioocatori.

Ma non è tutto: Funko Fusion vedrà una collaborazione con NBCUniversal come partner principale del gioco. Ciò vuol dire che il titolo proporrà un solido mash-up di personaggi e ambientazioni legate ai prodotti di NBCUniversal. Già dal trailer, infatti, possiamo notare come il gioco trabocchi di riferimenti a opere come Jurassic World, Ritorno al Futuro, The Umbrella Academy, La Cosa, La Bambola Assassina e Masters of the Universe e tanti altri ancora.

Infine, al timone del progetto ci sarà Jon Burton, già fondatore di TT Games e vincitore di cinque premi BAFTA per il lavoro svolto dal 1989 ad oggi su titoli come Bram Stoker’s Dracula, Toy Story e altri. Al momento questo è tutto quello che sappiamo sul titolo. A questo punto speriamo di vederlo presto in azione per ricevere maggiori dettagli sui contenuti dell’esperienza.