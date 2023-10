Nightmare Before Christmas: in vendita le bambole di Jack e Sally in versione Monster High

Ecco le bambole Mattel in edizione limitata della serie Monster High che omaggiano Nightmare Before Christmas.

Per continuare a celebrare i 30 anni dall’uscita di Nightmare Before Christmas è stata lanciata anche un’altra iniziativa commerciale, con Jack e Sally proposti in versione Monster High.

Ecco l’immagine della confezione.

Si tratta di una versione limitata in vendita da oggi, 27 ottobre, a 105 euro. Le bambole fanno parte della linea “Skullector” del marchio “Monster High”.

Ecco tutti i dettagli:

Jack è alto 30 centimetri, e Sally è alta 26,5 centimetri.

Jack indossa il suo iconico completo da smoking gessato nero, completo di papillon a pipistrello.

Sally presenta i suoi iconici segni di cucitura, i lunghi capelli rossi e il suo iconico abito patchwork reinventato.

La confezione include dei dettagli del film, e una speciale

custodia protettiva con uova di Pasqua nascoste

Certificato di autenticità incluso

Questa iniziativa arriva dopo che sono usciti in versione Monster Hing le bambole basate su Shining, IT di Stephen King, Beetlejuice, Gremlins 2, Elvira e Annabelle.

Qui sotto trovate il link per accedere alla vendita delle bambole Mattel di Monster High che si rifanno a Nightmare Before Christmas.