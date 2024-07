Le avventure di Doctor Who non si concludono certo con la “prima” nuova stagione recentemente andata in onda anche su Disney+, oltre che su BBC: il Dottore, difatti, tornerà per l’immancabile Christmas Special anche quest’anno, come confermato poche ore fa al Comic-Con di San Diego, dove è stata proiettata una clip speciale, introdotta da un interprete altrettanto speciale: Nicola Coughlan, recentemente apprezzatissima grazie al suo ruolo da protagonista in Bridgerton.

Sono entusiasta di unirmi a Doctor Who per lo speciale natalizio di quest’anno e non vedo l’ora che incontriate il mio personaggio, Joy.

ha affermato l’attrice, introducendo il video.

Nella clip vediamo il Quindicesimo Dottore (interpretato, naturalmente, da Ncuti Gatwa) apparire in vari punti casuali della storia del ventesimo secolo – offrendo un toast prosciutto e formaggio e un pumpkin spice latte alle persone sconcertate che incontra – per poi incontrare Joy nella sua camera d’albergo a Londra, nel 2024. Nel frattempo, Joy, che ha appena fatto il check-in, si ritrova molto meno sola nella sua camera singola di quanto avesse previsto… chi è l’alieno che ha in camera? E perché il Dottore le sorride, come se sapesse chi è? Ma soprattutto… perché quel room service così bizzarro? Lo scopriremo quando Doctor Who tornerà questo Natale…

Ricordiamo che la serie ha avuto un nuovo inizio con l’ultima stagione, che per la prima volta in assoluto è stata lanciata non solo su BBC iPlayer e BBC One ma, lo stesso giorno, ha visto i suoi episodi arrivare in contemporanea in tutto il mondo tramite Disney+. Gli spettatori sono ripartiti dagli eventi dello Special natalizio del 2023, “The Church on Ruby Road”, lo speciale che ha debuttato in anteprima lo scorso dicembre, continuando l’avventura attraverso due episodi completamente nuovi, “Space Babies” e “The Devil’s Chord”. Il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che vanno dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra. Nel corso dei loro viaggi sul TARDIS – un’astronave che viaggia nel tempo a forma di cabina telefonica blu della polizia – incontrano amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificante “bogeyman” e il nemico più potente del Dottore.