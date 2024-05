Finalmente dopo oltre 2 anni di attesa ecco che su Neflix è approdata la terza stagione dell’attesissima serie in costume: Bridgerton. In realtà si tratta solo della prima parte della terza stagione, composta solo da 4 episodi, i restanti arriveranno sul catalogo della piattaforma streaming a partire dal 13 giugno. Non rilascio settimanale quindi ma scaglionato. Una tortura per i fan ma eccellente dal punto di vista del marketing dato che il cast è al momento nel vivo del tour mondiale di promozione della serie ed online non si fa altro che parlare dei nuovi capitoli dello show. Giustamente, oseremo dire. Bridgerton 3 ha un super potere: riesce a tenere incollati allo schermo di Netflix anche coloro che non sono mai stati interessati ai period drama. È divertente, autoironica e romantica.

Non così spicy come ci era stato promesso ma siamo sicuri che le scene più hot saranno tutte relegate alla seconda parte dello show. Non ci troviamo di fronte ad una stagione perfetta, il cambio di showrunner si fa sentire e le differenze rispetto alle altre stagioni ci sono, ma di certo intrattiene e conquista. Ecco la nostra recensione di Bridgerton 3 parte 1.

Bridgerton 3: i Polin finalmente risplendono

Dopo aver visto l’amicizia tra Colin e Penelope crescere stagione dopo stagione ecco che finalmente in Bridgerton 3 possiamo ammirare il trope del friends to lovers concretizzarsi. Penelope è sempre stata innamorata di Colin, ma il gentile terzo genito della famiglia Bridgerton non era interessato romanticamente a lei. Le cose cambiano nel corso di Bridgerton 3, forse non come in tanti se le erano aspettate.

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) è decisa a cambiare il suo destino: non vuole restare nella tenuta di famiglia a badare alla madre sotto il controllo di una delle sue non troppo brillanti sorelle. È decisa a trovare marito. Soltanto che dopo tre stagioni senza corteggiatori la strada per le è in salita. Ad aiutarla si presenta Colin, ringalluzzito dopo il suo tour per l’Europa e decisamente più maturo, deciso e complice. Il giovane Bridgerton offre a Penelope la possibile di aiutarla nell’arte del corteggiamento al fine di trovare il marito adeguato. Peccato che tra i due il sentimento si faccia ben presto più forte di quello che sembrava all’inizio. Se Penelope è decisa a dimenticare Colin, dato che non nutre più alcuna speranza circa una possibile relazione con lui, Colin inizia a vedere l’amica sotto una luca del tutto diversa. Sarà stato il cambio di look, il bacio o forse la schiettezza di Penelope ma ora Colin non sembra più intenzionato a considerarla solo una semplice amica di famiglia.

La storia tra Colin e Penelope è forse la più romantica e dolce della serie tv fino ad ora. Se la prima stagione è stata quella più passionale, mentre la seconda quella a maggior grado di tensione, la terza, almeno per la prima parte, è ricca di tenerezza. I due protagonisti non hanno avuto bisogno di alcuna presentazione dato che già si conoscevano molto bene e così la sceneggiatura ha avuto il tempo per raccontarli sotto una luce diversa. Entrambi sono cambiati ma intatti restano la stima e l’affetto puro che nutrono l’uno verso l’atro. Forse questa è anche la prima stagione in cui vediamo i due protagonisti quasi completamente senza filtri e pronti a confessare l’uno all’altro i proprio veri sentimenti già entro metà stagione. Colin letteralmente si inginocchia davanti a Pen nel momento in cui tutto d’un fiato ammette a se stesso, ed a lei, il sentimento che forse da tempo nutriva ma che non aveva mai ben identificato. Qualcuno potrebbe lamentare la rapidità con cui in soli 4 capitoli la relazione tra i due passa da amicizia ad amore passionale. In realtà va ricordato, come accennato in apertura, che i due si conoscono fin da piccini ed in questa stagione dovevano semplicemente ammettere che ciò che hanno sempre sognato era un qualcosa di più.

La chimica tra Nicola Coughlan e Luke Newton in questi primi quattro episodi è palpabile. I due attori sono davvero amici nella vita privata e le scene più dolci sono state rese alla perfezione. Siamo molto curiosi di scoprire se i due interpreti avranno gestito al meglio anche le sequenze più passionali, forse tra le più difficili per i loro personaggi in questa stagione. Lode e gloria ai costumi di Bridgerton 3: gli outfit scelti per Penelope risaltano finalmente l’incarnato e le forme dell’attrice, così come per Luke il look parigino da pirata ed il capello leggermente mosso mettono in mostra gli occhi azzurri ed il naso tipicamente francese. Penelope e Colin letteralmente risplendono in questa nuova stagione di Bridgerton.

Non tutto è oro quello che luccica: i problemi di Bridgerton 3

Bridgerton 3 è si romantica, dolce, divertente e frizzante ma ha anche alcuni problemi. Tutto ciò che non funziona in Bridgerton 3 è da attribuire ad un elemento che potenzialmente rappresenta il fiore all’occhiello ma anche la condanna della serie tv: troppi personaggi per troppo poco tempo. La terza stagione di Bridgerton ha si come protagonisti Colin e Penelope ma non solo loro. In appena 4 episodi della prima parte, e poi 8 in totale, la terza stagione di Bridgerton cerca di raccontare: metà del romanzo dedicato a Francesca Bridgerton (introducendo di nuovo il personaggio che nelle prime due stagioni era stato completamente assente ed ora ha persino cambiato volto), la storia delle sorelle di Penelope, prova ad argomentare i personaggi di Eloise e Benedict mentre approfondisce fin troppo il personaggio di Cressida e la storia di Will e Alice Mondrich, ed ammattiamolo la loro trama risulta poco interessante. Il risultato finale è un guazzabuglio di storyline che avrebbero davvero tanto potenziale ma non trovano il tempo per brillare e risultano a conti fatti poco sviluppate.

Bridgerton è da sempre una serie che fa della coralità il suo punto forte. Vedere cresce i personaggi stagione dopo stagione è la forza dello show ma molte storie vengono sacrificate a margini della serie perché il tempo è davvero troppo poco. Chi scrive apprezza davvero tanto le multiple storyline nelle serie tv tuttavia ritiene che siano necessari almeno 10 episodi da 60 minuti per poter sviluppare ciascuna microtrama al meglio. Molti fan, infatti, si sono lamentati del fatto che la storia d’amore tra Pen e Colin sarebbe stata costruita in maniera troppo frettolosa all’interno di questa stagione.

Noi, come vi abbiamo già raccontato nel paragrafo precedente, non la pensiamo così ma il motivo che ha dato origine alle tante lamentele è dovuto al fatto che anche i due protagonisti non hanno tutto lo spazio in scena che avrebbero meritato e di cui avrebbero avuto bisogno. Colin e Penelope sono si i protagonisti della stagione ma la loro storia a più riprese ha rischiato di essere offuscata da quella di Francesca Bridgerton, il brillante della stagione. Un simile problema peggiorerà stagione dopo stagione dato che i personaggi saranno sempre di più e quelli già noti avranno meno spazio. L’unico rimedio può essere adattato in fase di scrittura. Forse la nuova showrunner della serie non è riuscita in questa stagione a gestire al meglio i tempi in scena di ciascun personaggio ma ci auguriamo che nella prossima riesca ad incastrare in maniera più funzionale la presenza su schermo di ogni star.

Parlando propio di Francesca Bridgerton, dato il suo importante ruolo all’interno della stagione, ci sentiamo in dovere di approfondire un minimo la sua storia. La cosa più importante da ribadire concerne il motivo per cui in Bridgerton 3 l’attrice che interpreta Franscesca è stata sostituita. La risposta è molto semplice: Ruby Stokes che ha vestito i panni di Franscesca Bridgerton nelle prime due stagioni della serie non riusciva ad essere presente a sufficienza durante le riprese dello show perchè impegnata su altri set. L’attrice, infatti, praticamente nemmeno si vede nelle prime due stagioni della serie e il motivo è legato all’impegno di Ruby sul set di Lockwood & Co., show Netflix che però è stato cancellato dopo solo una stagione.

Questo appena raccontato è il motivo ufficiale ma a nostro avviso il cambio di casting è dovuto anche al fatto che Netflix ha ritenuto che Hannah Dodd, la nuova interprete di Francesca, fosse più adatta per il ruolo e riuscisse meglio a gestire una stagione interamente sulle sue spalle. Per quanto magari triste e disorientante la decisione ha senso: quando gli interpreti di Bridgerrton sono stati selezionati Netflix sognava soltanto di poter proseguire la serie con altre stagioni e gli attori erano tutti in erba e per lo più sconosciuti. Magari la major si è resa conto che i volti più giovani non sarebbero stati all’altezza del compito ed ha così deciso di procedere con uno switch.

Hannah Dodd ha già dato prova in questi primi quattro episodi di essere all’altezza del compito: è meravigliosa nei panni di Francesca, risoluta e simpatica e siamo certi che quando sarà il suo turno ci regalerà una grande stagione. Per chi ha già letto i romanzi non vi preoccupate: anche se in Bridgerton 3 hanno praticamente già raccontato metà romanzo di Franscesca, la sua storia è complicata e drammatica ed avrà modo di essere sviluppata nel migliore dei modi in una stagione solo incentrata su di lei.

Cosa accadrà nella parte 2 di Bridgerton 3?

I primi quattro episodi di Bridgerton 3 ci hanno tenuto incollati allo schermo di Netflix ma non sono nulla in confronto a ciò che vedremo nei restanti 4 capitoli. Sapete che il trailer di Bridgerton 3 parte 2 è già disponibile? E rivela tantissimo su ciò che accadrà nei prossimi episodi della serie. Il trailer di Bridgerton 3 parte 2 lo potete trovare alla fine della visione dell’ultimo capitolo della prima parte. Quindi non chiudete subito Netflix ed aspettate che vi appaia il classico banner, dopo di che il gioco è fatto.

Il trailer ci conferma che Penelope e Colin sono fidanzati, ora ufficialmente e la famiglia Bridgerton prende molto bene la notizia. Tutti ad eccezione di Elise che è a conoscenza della vera identità di Lady Whistledown. Fin da subito la giovane Bridgerton minaccia addirittura l’amica di rivelare il suo segreto al fratello se non sarà lei a farlo entro mezzanotte. A Pen convive sbrigarsi perché Colin sembra davvero intenzionato a scoprire chi si cela dietro la penna della scrittrice o almeno incuriosito.

La regina ha messo una vera e propria taglia sulla scoperta dell’identità di Lady Whistledown tanto che è disposta a pagare 5000 sterline per delle prove concrete. Pare che sia Cressida a fornirgliele, e da quello che abbiamo scoperto ad inizio stagione lei ha davvero bisogno di denaro. Magari avrà sentito parlare Eloise e Penelope e pur di ottenere il benestare della sua famiglia avrà scelto di tradire l’amicizia che aveva costruito con tanta fatica con Eloise.

Pare che tutta questa ansia metterà a dura prova ed in subbuglio Penelope tanto che nel trailer la vediamo svenire probabilmente per il timore di perdere l’amore di Colin.

Una gioia all’intento dei nuovi capitoli la troveremo: tornato Kate ed Anthony, per fortuna. Speriamo che ci regalino tante gioie. Vi segnaliamo che Francesca proseguirà il suo corteggiamento con John e Benedict la sua relazione nascosta con la vedova. All’interno del breve video intravediamo anche la famosa scena hot dello specchio e possiamo confermarvi che di scene spicy ce ne sanno a bizzeffe in questa seconda parte dello show. Chissà magari Penelope entro fine stagione sarà davvero incinta ed erediterà tutto il denaro dei Featherington? Noi ce lo auguriamo.