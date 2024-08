LEGO ha svelato il nuovo set relativo a Nightmare Before Christmas. Si tratta di un pezzo che sarà disponibile per l”acquisto da settembre. Nel frattempo vi mostriamo delle immagini di anteprima.

Ecco le immagini.

Il modello della casa di Jack in questo kit è composto da 2.193 pezzi che misurano 32 cm di altezza, 51 cm di larghezza e 27 cm di profondità.

Il set include 8 personaggi di The Nightmare Before Christmas: le minifigure di Jack Skellington, Sally, Babbo Natale, Vado, Vedo e Prendo, più il cane Zero, e il personaggio del sindaco a due facce in mattoncini.

Gli appassionati potranno costruire grazie a questo set tre ambientazioni iconiche di The Nightmare Before Christmas di Tim Burton, creando divertenti decorazioni natalizie per la casa.

Tutti i dettagli del set LEGO

Sono presenti nel set Spiral Hill, la casa di Jack Skellington e il municipio di Halloween. Tra i dettagli ci sono: la vasca da bagno ambulante, la lavagna nella casa di Jack con la sua formula per il Natale e un leggio nel municipio dove Jack ha tenuto il discorso sul Natale.

I modelli sono collegabili: Spiral Hill si trova assieme al cimitero, alla casa di Jack Skellington ed al municipio di Halloween con una fontana all’esterno. Gli appassionati che si prenderanno con sé questo pezzo da collezione potranno osservare la luna dietro Spiral Hill, sollevare il tetto della casa di Jack per rivelare la sua formula di Natale e posizionare Jack nel municipio pronto a tenere il suo discorso.

Inoltre, il set include un opuscolo con interviste al fan designer del set e al designer LEGO, oltre alle istruzioni che guideranno in ogni fase dell’avventura creativa.