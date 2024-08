L’universo ludico di LEGO continua ad espandersi: da poco è stata annunciata la partnership tra la casa dei mattoncini e Asmodee per la realizzazione di giochi da tavolo. Si partirà subito con due titoli: Monkey Palace e Brick Like This!

Monkey Palace è stato creato dai game designer David Gordon e Tin Aung Myaing. Si tratta di un gioco di strategia a tema giungla, adatto a due o quattro giocatori, con elementi collaborativi e competitivi. I partecipanti competono l’uno contro l’altro mentre aiutano la scimmia a ricostruire il Monkey Palace.

I giocatori devono costruire la loro strada verso l’alto, creando scalinate sempre più lunghe e alte per arrivare a ottenere mattoncini e Punti Banana. Monkey Palace sarà disponibile dal 3 ottobre 2024.

Brick Like This! è un party game sviluppato da Dotted Games. Le parole chiave sono lavoro di squadra, comunicazione e costruzione con i LEGO. Il gioco va dai 2 agli 8 giocatori che vanno dai 7 anni in su. Le regole sono semplici e permettono a tutti di partecipare.

La partnership LEGO e Asmodee

Jaume Fabregat di LEGO Publishing ha dichiarato:

Combinando la vasta esperienza di Asmodee nel settore dei giochi da tavolo con il potenziale illimitato di LEGO stiamo dando vita a possibilità di innovazione nel mondo del gioco. Questa partnership apre la strada a nuove collaborazioni che ridefiniranno l’esperienza LEGO nel panorama dei giochi da tavolo.

Nel frattempo questo mese di agosto ha portato LEGO a mettere a disposizione dei fan un set dedicato a Lo Squalo.