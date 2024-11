Un recente studio offre nuove informazioni su come le nostre cellule elaborano l'RNA per la produzione energetica.

Gli studiosi del Dipartimento di Biologia Cellulare e Molecolare del Karolinska Institutet hanno fatto un’importante scoperta sul modo in cui le cellule umane producono energia. Lo studio, pubblicato su The EMBO Journal, rivela i meccanismi su come i mitocondri trasferiscono le molecole di RNA (tRNA), che sono essenziali per la produzione di energia. I mitocondri necessitano di tRNA correttamente elaborati per produrre proteine per l’energia. I problemi nell’elaborazione del tRNA possono portare a gravi malattie mitocondriali.

Fino ad ora, il processo di maturazione del tRNA nei mitocondri non era stato ben studiato ed approfondito dagli scienziati. Lo studio rivela come il complesso mitocondriale RNasi Z riconosce ed elabora le molecole di tRNA. Utilizzando la microscopia crioelettronica avanzata, il team di scienziati è stato in grado di visualizzare il complesso in azione, catturando istantanee di tRNA in diversi stadi di maturazione. Ciò rappresenta un passo avanti nella comprensione di come le nostre cellule producono energia.

Come le nostre cellule elaborano l’RNA per la produzione di energia: lo studio

Grazie alla microscopia crioelettronica avanzata, i ricercatori hanno visualizzato il complesso mitocondriale RNasi Z, che è fondamentale per la maturazione del tRNA. Gli studiosi sono stati in grado di scattare immagini ad alta risoluzione che mostrano come questo complesso elabora le molecole di tRNA passo dopo passo.

Vedere il complesso RNasi Z in modo così dettagliato è come guardare gli ingranaggi di un motore finemente sintonizzato.

Genís Valentín Gesé, primo autore dello studio

Si può osservare come ogni componente interagisce con il tRNA ci fornisce preziose informazioni sui meccanismi precisi della maturazione del tRNA. La ricerca scientifica collega mutazioni specifiche nel gene ELAC2 alle patologie mitocondriali. La comprensione di queste mutazioni aiuta a sviluppare terapie mirate per prevenire la cardiomiopatia e le disabilità intellettive.