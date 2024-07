In tempo per l’estate sarà disponibile un oggetto che conquisterà tutti gli appassionati de Lo Squalo. Si tratta di una versione LEGO della barca in cui Brody, Quint e Hooper si ritrovano per la scena finale. Il set sarà disponibile dal 6 agosto.

Ecco le immagini del set su Lo Squalo.

La descrizione del set recita:

Costruisci il set da esposizione ispirato dai fan, che ricrea l’emozionante scena del film Lo squalo, in cui Quint, il capo Brody e Hooper si uniscono per affrontare lo squalo dal ponte dell’Orca.

La descrizione cita anche la frase cult del film pronunciata da Brody non appena si ritrova di fronte allo squalo:

Ci serve una barca più grossa.

L’iconica frase è riportata anche in una tessera stampata che riproduce la famosa battuta di Brody.

Si tratta di un progetto che fa parte di LEGO Ideas. A comporre il set ci sono 1497 pezzi, oltre alle minifigure di Martin Brody (Il capo della polizia dell’isola di Amity), del biologo marino Matt Hooper e del cacciatore di squali Sam Quint. Chiaramente, non manca lo stesso Squalo protagonista del cult di Steven Spielberg.

Quanto costa e quando uscirà il LEGO Ideas su Lo Squalo

Da ricordare che il celebre film di Steven Spielberg è uscito nelle sale cinematografiche nel 1975 facendo nascere il fenomeno del blockbuster.

Qualche tempo fa lo stesso regista si è definito rammaricato per il fatto che dopo l’uscita del film la figura dello squalo sia stata stigmatizzata, al punto tale da creare una decimazione di questi animali dei mari.

Il LEGO Ideas su Lo Squalo sarà messo in vendita al prezzo di 149,99 euro dal 6 agosto.