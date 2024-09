Il sesto set del pluripremiato franchise TCG Lorcana ha un periodo e delle date d’uscita prestabilite: si tratta di novembre. Le nuove carte introdurranno i personaggi di Disney Big Hero 6 e Cip e Ciop: Agenti Speciali.

Inoltre Il nuovo set da collezione per Natale a tema Disney Stitch sarà anch’esso disponibile a novembre. A rendere noto il tutto è stata Ravensburger, la quale ha annunciato che il nuovo set di Disney Lorcana Trading Card Game (TCG), Mare di Azzurrite, sarà distribuito nei negozi di settore e in punti vendita selezionati del Walt Disney World Resort, Disneyland Resort e Disneyland Paris dal 15 novembre 2024, per poi essere distribuito al grande pubblico a partire dal 25 novembre 2024.

Glimmers di pirati e di inventori provenienti da tutti i mondi Disney sono al centro della scena in Mare di Azzurrite. Per aiutare a navigare tra i pericoli del Mare di Azzurrite, ci saranno i personaggi del film Disney Big Hero 6, tra cui Baymax, Hiro Hamada, Honey Lemon, Wasabi, Go Go Tomago e Fred, che si uniscono per la prima volta a Disney Lorcana TCG.

Nel nuovo set debuttano anche Cip e Ciop, Scheggia Hackwrench, Monterey Jack e Zipper di Cip e Ciop: Agenti Speciali.

Tutte le carte di Mare di Azzurrite possono essere utilizzate per aggiornare i mazzi Disney Lorcana TCG esistenti e possono essere giocate insieme a tutti i set precedentemente pubblicati.

Mare di Azzurrite

In questo nuovo set, assieme ai loro glimmers navigatori, gli Illuminatori salpano verso il pericoloso Mare di Azzurrite alla ricerca del proprietario dell’Inchiostratore Celato, scoperto ne Il Ritorno di Ursula. Possono solo sperare di trovare un Illuminatore più esperto, qualcuno che possa insegnare loro le preziose abilità che li potranno aiutare a riparare il Grande Illuminarium.

L’unico indizio di questa ricerca è un simbolo a forma di gufo, inciso sulla base dell’Inchiostratore Celato, che corrisponde a un simbolo riportato sulle mappe del Mare di Azzurrite. Nel frattempo, Jafar, che rimane determinato a governare il reame, cerca l’altra metà della potente Corona Esamantica.

Il set Disney Lorcana TCG Mare di Azzurrite includerà due starter deck con combinazioni di Rubino/Ambra o Zaffiro/Smeraldo (disponibili a 19,99 euro), bustine con carte aggiuntive (a 5,99 euro) e un nuovo Illumineer’s Trove (in inglese) (al costo di 59,99 euro).

I nuovi accessori includono due tappetini da gioco con Elsa – Il Quinto Spirito di Frozen e Paperino – Bucaniere. Le nuove bustine protettive e i deck box presenteranno Scar – Leone Vendicativo dal film Disney Il Re Leone e Winnie the Pooh – Mago del Miele dai film Disney di Winnie the Pooh.

In tempo per le feste arriva anche il Set da collezione di Stitch, che sarà venduto a 49,99 euro. Il set includerà un raccoglitore a tema Stitch, quattro bustine di Mare di Azzurrite e un’esclusiva carta promozionale “Stitch – Bucaniere Alieno” con un trattamento foil ispirato all’acqua.

Il campionato Challenge Disney Lorcana

Il team di Disney Lorcana TCG ha anche condiviso informazioni sui prossimi eventi del Campionato Challenge Nordamericano ed Europeo. Ecco le date:

6-8 dicembre 2024 | Disneyland Paris Resort – Disney Newport Bay Club

10-12 gennaio 2025 | Disneyland Resort California – Disneyland Hotel

Coloro che si sono qualificati attraverso gli eventi regionali Challenge di quest’anno riceveranno un badge per il torneo del Campionato, che consente anche l’ingresso al resto dell’evento.