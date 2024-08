Panini Comics ha annunciato l’uscita di un fumetto speciale di Rat-Man che servirà per celebrare i trent’anni delle produzioni a fumetti della casa editrice. Il titolo del fumetto sarà Trentennale Park. Tramite Amazon sono stati offerti dettagli sull’albo.

La data d’uscita del fumetto di Rat-Man dal titolo Trentennale Park sarà quella del 31 ottobre. L’albo sarà composto da 32 pagine e verrà venduto al prezzo di 5 euro. Ecco come è stato descritto questo numero speciale:

“As time goes by, ma poi siamo sempre qui, perché alla fine, non è mai veramente finita. Soprattutto se c’è Rat-Man e soprattutto se ci sono e ci saranno dei fumetti da pubblicare. Buon trentennale, Panini Comics!”. Leo Ortolani dixit e chi siamo noi per stare a discutere?

La serie su Rat-Man si è conclusa sei anni fa, e da allora l’autore Leo Ortolani ha continuato a pubblicare storie in qualche maniera collegate con l’universo di Rat-Man, ma senza mai proseguire effettivamente la storia tirando fuori il personaggio principale.

Quando è iniziata la serie su Rat-Man

Rat-Man è comparso per la prima volta sui fumetti Panini nel 1997 ed è stato pubblicato come bimestrale fino al 2017. Leo Ortolani ha utilizzato il suo personaggio per fare parodie e citazioni dei più grandi franchise cinematografici e fumettistici di sempre.

Si è passati da Harry Potter ad Alien. Alcuni character tratti dalle storie di Rat-Man si sono guadagnati nel tempo anche degli spin-off, come nel caso di Cinzia, figura transgender che ha avuto una graphic novel dedicata.