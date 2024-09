Leo Ortolani ha da poco annunciato la pubblicazione di un album di figurine dedicato al suo Rat-Man. Dopo che ha concluso la serie regolare sul personaggio sporadicamente Ortolani ha offerto altre incursioni in questo universo narrativo.

Ecco il post del fumettista.

Leo Ortolani ha dichiarato sul progetto:

Essendo stato allevato dalle raccolte di figurine fin dalla più tenera età, qualcosa mi è sempre rimasto attaccato. […] Questo per dirvi che quando mi hanno chiesto di realizzare l’album delle figurine di RAT-MAN, non ci ho pensato molto a dare una risposta.

Grazie a @panini_comics, a partire da ottobre, esisterà ufficialmente un album di figurine di RAT-MAN.

[…] Ci sarà un album normale e uno con la copertina rigida, se siete di quelli che li aprono prendendoli a calci, ci saranno pacchetti di figurine singoli, contenitori con più pacchetti, o scatole con millemila pacchetti, a seconda che siate collezionisti sereni o vi sentiate incompleti e attaccati storti nell’album della vostra vita, come me.

E sì, ho disegnato una breve storia a fumetti, ovviamente.