Dopo trent’anni di sodalizio, potrebbe essere arrivata la fine per il duo musicale dei Tenacious D, composto dal celebre Jack Black e dal sodale Kyle Gass, meno noto internazionalmente ma comunque popolare nel campo della comicità demenziale americana. Jack Black ha messo (più o meno unilateralmente) in pausa il duo rock a seguito di un commento fatto dal suo compagno di band durante il più recente spettacolo per via di una battuta di black humour “di troppo”.

NEW: Comedian Jack Black's bandmate makes a "birthday wish" during a performance in Sydney, says he wishes they "don't miss Trump next time." Black was videoed giving Tenacious D band member Kyle Gass a birthday cake. "Make a wish," Black said. Gass then responded: "Don’t… pic.twitter.com/jSyqrKISOl — Collin Rugg (@CollinRugg) July 15, 2024

Gass stava festeggiando il suo compleanno durante un concerto a Sydney domenica scorsa, con una torta presentata sul palco. In una gag improvvisata sul palco, Black, come sempre al suo fianco, ha detto a Gass di esprimere un desiderio mentre soffiava sulle candeline, e Gass ha risposto (a quanto pare suscitando l’ilarità di buona parte del pubblico): “Non mancare Trump, la prossima volta” – facendo riferimento al tentativo fallito di assassinio da parte di Thomas Matthew Crooks, ventenne, durante un raduno di Trump il giorno precedente.

L’attore-musicista Jack Black ha detto di essere stato “colto di sorpresa” dalla battuta di Kyle Gass su Trump, con quest’ultimo che ha riconosciuto di aver commesso un “errore pericoloso e terribile”. Il loro tour è ora cancellato e “tutti i futuri progetti creativi sono sospesi.”

Nelle parole di Black:

Sono stato colto alla sprovvista da ciò che è stato detto durante lo spettacolo di domenica. Non approverei mai discorsi di odio o incoraggerei la violenza politica in nessuna forma. Dopo molta riflessione, non ritengo più opportuno continuare il tour dei Tenacious D e tutti i futuri progetti creativi sono stati messi in pausa. Sono grato ai fan per il loro supporto e comprensione.

Ricordiamo che il tentato assassinio all’ex Presidente degli Stati Uniti ha causato la morte di un partecipante al comizio e il ferimento grave di altre due persone, oltre al decesso dell’attentatore da parte dei servizi di sicurezza.

La notizia dell’attentato sta scatenando uno sciame di commenti di ogni tipo e le battute di black humor in proposito da parte di personaggi noti (uno tra tutti: Mark Hamill, che ha scherzato sul fatto che la benda all’orecchio di Trump fosse spropositatamente grande) sono state fortemente opposte da molti, sia pubblici cittadini sui social che personalità politiche. Ad esempio, a seguito della notizia, il senatore federale australiano Ralph Babet ha chiesto che i Tenacious D siano banditi dal territorio australiano: “Non c’è posto in Australia per chi desidera l’assassinio di qualcuno“.