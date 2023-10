LEGO Halloween 2023: i set consigliati per la festa più spaventosa dell’anno

Ecco i set LEGO da poter scegliere per Halloween 2023, tra pezzi provenienti da franchise, e non solo.

Con l’arrivo di questo Halloween 2023 vi vogliamo consigliare i set LEGO adatti a tutti gli appassionati che vogliono accaparrarsi un oggetto da collezione in tema con la festa più spaventosa dell’anno.

Vi proponiamo alcuni set LEGO Halloween per questo 2023 qui di seguito.

La casa stregata

Il Maniero von Barron è un parco a tema con una casa stregata piena di brividi. Questa casa stregata è un nostalgico ritorno ai classici set di avventura LEGO. Si tratta di un set da 3231 pezzi in vendita a 299,99 euro.

Gatto e topo di Halloween

Un oggetto da esposizione per Halloween costruibile: permette di assemblare la scena adatta alla stagione, completa di zucche, un gatto e un topo che giocano sulla base girevole azionata a mano. Il set è composto da 328 pezzi in vendita a 12,99 euro.

Groot avvelenato

Entrando in campo Marvel può essere interessante come variante sul tema questo Groot avvelenato, che unisce il character dei Guardiani della Galassia a Venom. Il set è composto da 630 pezzi, ed è in vendita a 52,99 euro.

ECTO-1 Ghostbusters

Stando in tema di Halloween non poteva mancare la Ecto-1 dei Ghostbusters, il veicolo per eccellenza degli acchiappafantasmi. A comporre il set sono 2352, venduti al prezzo di 239,99 euro.

Tra i dettagli del set troviamo la trappola per fantasmi rilasciata dal retro con la leva sul tetto, oppure la postazione con mitragliatore che esce fuori dall’auto.

Il villaggio abbandonato

Questo playset multi-sezione ha molte funzionalità adatte agli appassionati di Minecraft, per ispirare infinite avventure creative. Tra le altre cose sono presenti la casa dei cacciatori zombi, e la casa abbandonata. Il set è composto da 422 in vendita a 49,99 euro.

La fattoria delle zucche

Anche in questo caso parliamo di un pezzo tratto da Minecraft. Questo set permette di costruire la casa-zucca, coltivare il campo di zucche, combattere la strega, navigare sulla barca e preparare la torta di zucca. Il set è composto da 257 pezzi, in vendita a 37,99 euro.

Testa di scheletro LEGO – Grande

Conserva i tuoi mattoncini LEGO, i giocattoli, gli articoli da cancelleria e i tuoi snack in questa grande Testa di scheletro LEGO 5005634.

Questa versione più grande della testa di una minifigure di scheletro LEGO è anche impilabile. Misura 27 cm di altezza e 24 cm di diametro. Il prezzo è di 24,99 euro.

Le segrete dello scheletro

Ecco un altro set LEGO Minecraft ricco di azione, con grotte da esplorare, scheletri da combattere e un gioco creativo senza fine. Tra gli elementi caratteristici di questo set troviamo la grotta di speleotemi, la grotta lussureggiante e le segrete. Il set è composto da 364, ed è in vendita a 29,99 euro.

Mini dimora infestata Disney

La Dimora infestata è la celebre attrazione dei parchi a tema Disney. Parte degli interni è visibile dal retro, come la sala da pranzo, un lampadario e una galleria. Il set include una minifigure esclusiva del Maggiordomo. I fan riconosceranno i dipinti dei Fantasmi autostoppisti, Madame Leota e del Guardiano delle tombe.

Questo modello di 680 pezzi misura 14 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 12 cm di profondità. Il prezzo è fissato a 39,99 euro.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.