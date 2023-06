Hocus Pocus 3: in sviluppo il film sequel

Dopo che lo scorso anno è stato distribuito sulla piattaforma Disney+ il film Hocus Pocus 2, la Casa di Topolino è pronta per il sequel. Online è stato annunciato lo sviluppo di Hocus Pocus 3. Le sorelle Sanderson ritorneranno in un nuovo film.

Per Hocus Pocus 3, chiaramente, ci saranno tutte e tre le interpreti protagoniste: Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. Ad annunciarlo è stato Sean Bailey, Presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, che ha dato la notizia attraverso un’intervista al The New York Times.

Il tutto arriva grazie al successo ottenuto da Hocus Pocus 2, che ha avuto ben 2,7 miliardi di minuti visualizzati. Si tratta di un record per la piattaforma streaming Disney+.

La storia di Hocus Pocus 2 è ambientata 29 anni dopo il primo film, in un momento in cui qualcuno ha riacceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Dovranno essere tre studentesse liceali a impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.