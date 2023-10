Five Nights at Freddy’s: la critica su Rotten Tomatoes stronca il film

Ecco cosa ha detto la critica su Rotten Tomatoes, giudicando Five Nights at Freddy's.

Ancora non è uscito il giudizio globale di Rotten Tomatoes su Five Nights at Freddy’s, ma la critica sembra aver già stroncato il titolo horror in uscita la prossima settimana. La percentuale di approvazione fino ad ora è del 28%.

Detroit News ha scritto su Five Nights at Freddy’s:

Solo i fan che andranno al cinema attratti dagli slogan e dai richiami del gioco si sentiranno soddisfatti, chiunque altro farebbe meglio a recarsi al bar del Chuck E. Cheese locale.

IGN Movies ha così giudicato il film:

Espandendo la premessa semplice del gioco con un eccesso di melodramma dei personaggi, è un Five Nights at Freddy’s che si basa sul bizzarro presupposto che la fanbase sia interessata alla molta trama esterna al gioco, che circonda l’orrore del centro divertimenti.

Mark Kennedy di Associated Press ha aggiunto:

Intrappolato tra PG e R, e perso al bivio tra commedia involontaria e horror, Five Nights at Freddy’s PG-13 deve diventare uno dei film più insignificanti di qualsiasi genere di quest’anno.

Riportiamo anche il giudizio di Spectrum Culture:

Il film eccelle davvero nel design. Anche se la trama funziona un po’ male, i pupazzi e gli animatronici non lo fanno mai.

Chiudiamo, invece, con un giudizio positivo, quello di Moviefreak.com: