Nightmare Before Christmas: ecco le card Panini per il trentesimo anniversario

Per il trentesimo anniversario di Nightmare Before Christmas, la Panini Comics lancia le card collezionabili.

Per i 30 anni dall’uscita di Nightmare Before Christmas, la Panini Comics ha lanciato un’iniziativa editoriale: metterà a disposizione dei fan delle card collezionabili a tema, che saranno disponibili da dicembre, ma che sono già pre-ordinabili.

La collezione si sviluppa su 3 box, per un totale di 120 card e 3 litografie. Ogni scatola contiene 40 card stampate su materiali speciali, che mostrano bozzetti originali e contenuti inediti, un booklet sul film e 1 litografia dedicate ad uno dei protagonisti del Paese di Halloween: Jack, Sally e il BauBau.

Acquistando i 3 box si otterrà subito la collezione completa, e solo preordinando entro il 15/11 gli appassionati riceveranno in omaggio una card XXL.

Le carte sono suddivise in Character Card e Illustration Card, con effetto lucido/opaco, Concept Art Card e Movie Card, e queste ultime hanno anche un effetto rilievo.

La Box contiene inoltre un booklet da 24 pagine che ripercorre la creazione del celebre capolavoro di Tim Burton, oltre ad una esclusiva litografia.

Questa iniziativa avviene in concomitanza con la celebrazione americana dei trent’anni di Nightmare Before Christmas, e con l’organizzazione dei concerti speciali per celebrarla.