Halloween 2023: quello di Mercoledì è il costume più popolare in Italia

Mentre i dati degli Stati Uniti mostrano che ad Halloween 2023 il costume più venduto è quello di Barbie, in Italia, l’analisi fatta da CasinoItaliani sulle ricerche Google mostra che il vestito più popolare è quello di Mercoledì.

Mercoledì Addams è il costume di Halloween più amato in Italia nel 2023, con 78.675 ricerche annuali su Google. Al secondo posto c’è un outsider come il Dinosauro gonfiabile (28.800), seguito dai classici di Halloween come il Ragno (24.336), il Supereroe (15.600) e Catwoman (15.429). Al sesto posto, sempre per restare in tema Famiglia Addams, c’è il personaggio di Morticia (14.880).

Tra i primi venti posti figurano anche Jessica Rabbit, le Superchicche, e Cappuccetto Rosso.

Per quanto riguarda la celebrità più popolare e ricercata per i costumi di Halloween del 2023 figura al primo posto Kim Kardashian, con 5.568 ricerche. Del resto quest’anno la celebrità ha indossato abiti che hanno destato attenzione: da quello di Marilyn Monroe che indossava al Met Gala, alla tuta rosa acceso di Balenciaga, indossata in una puntata del Saturday Night Life.

Al secondo posto figura Taylor Swift, mentre in classifica è presente anche l’ex marito della Kardashian, Kanye West.