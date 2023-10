Taylor Swift: il suo film concerto batte Killers of the Flower Moon al box-office

Negli Stati Uniti il film concerto di Taylor Swift ha battuto Killers of the Flower Moon di Scorsese al box-office.

Killers of the Flower Moon è appena uscito nelle sale cinematografiche, ma nonostante l’attesa per il nuovo lungometraggio di Martin Scorsese, il titolo è stato battuto al box-office dal film concerto di Taylor Swift.

Negli Stati Uniti Taylor Swift: The Eras Tour ha ottenuto 10 milioni di dollari d’incassi nel venerdì, arrivando complessivamente nel fine settimana a 32 milioni di dollari. Il totale degli incassi del titolo negli Stati Uniti, ad oggi, è di 131 milioni. Mentre, andando a fare un conteggio globale, il film concerto di Taylor Swift è arrivato a 160 milioni.

Mentre, per quanto riguarda Killers of the Flower Moon, il titolo è arrivato a 9,4 milioni il venerdì, e 23 per il suo week-end di debutto. Per quanto riguarda gli incassi globali del film siamo arrivati ad un complessivo di 44 milioni.

Killers of the Flower Moon è arrivato da poco nelle sale cinematografiche, mentre il titolo di Taylor Swift è già entrato nella terza settimana di proiezioni. Chiaramente stiamo parlando di due titoli completamente diversi, ma, così come per il fenomeno Barbenheimer, l’accostamento tra produzioni con obiettivi diversi potrebbe giovare tanto al grande schermo.