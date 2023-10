Barbenheimer: la Warner Bros. è rimasta sorpresa, non aveva pianificato il fenomeno

Ciò che è accaduto negli Stati Uniti, con l’uscita in contemporanea di Oppenheimer e Barbie, ha portato al fenomeno del Barbenheimer, ma la Warner Bros. (che ha prodotto Barbie) non aveva pianificato quella che poi si è rivelata essere un’operazione commerciale di totale successo.

Dana Nussbaum, che gestisce il marketing di Warner Bros., ha dichiarato:

È stata assolutamente una sorpresa per noi. Ma l’abbiamo trovato incredibile. Il film con Margot Robbie e quello su Oppenheimer, il padre della bomba atomica, non potrebbero essere più diversi. È stata una vera sorpresa. Mi piacerebbe prendermene il merito, comunque, ma [è stato] assolutamente, per niente, architettato da noi. È qualcosa che è successo in modo molto naturale, e su cui ci siamo appoggiati.