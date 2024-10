Panini Comics ha messo in pre-ordine il box set di carte Disney Anthology di Dario Moccia. Ecco tutti i dettagli.

Da poco è stato annunciata la possibilità di pre-ordinare il box di Disney Anthology il progetto di Dario Moccia e Panini Comics dedicato alla Casa di Topolino ed alla sua golden age.

Questo è il video di presentazione con tutte le informazioni.

Disney Anthology ripercorre la storia dei personaggi Disney più amati, tra corti, medio e lungometraggi.

Attraverso 150 illustrazioni esclusive racchiuse nel Treausure Box si potrà ripercorrere la storia dei character Disney più iconici, ed il percorso animato che li ha portati a diventare delle figure cult per il pubblico.

La collezione Disney Anthology include 110 Card Regular comprese in 11 varianti parallel e 50 Card Speciali. In ogni Box sono presenti 63 carte in totale, alcune addirittura uniche. Solo una box contiene l’unica carta firmata da sette personaggi Disney.

Cosa contiene il Disney Anthology Box

Il Disney Anthology Box contiene 6 bustine Deluxe, ciascuno da 10 card di cui: 24 Regular Card, 14 Parallel Card Rainbow Holo, 4 Parallel Card numerate con olografie esclusive, 18 Card Speciali con incluse carte Lenticolari 3D, carte su Tela, carte Glow-in-the-Dark e carte Cel che simulano l’animazione tradizionale.

Inoltre è presente una Medallion card con uno dei personaggi Disney preferiti, realizzata in metallo e protetta in una custodia speciale; una Memorabilia card, che può essere una Badge card con patch ricamata; una Frame card con una cornice trasparente; una Signed card oppure una rarissima Sketch card con un disegno originale di un famoso artista Disney. Infine sarà disponibile anche una Checklist Card, e la Guida Ufficiale.

Per tutti coloro che preordineranno un box entro l’11 novembre, verrà regalata la promo card alternativa di Steamboat Willie. Il Box Disney Anthology Trading Card sarà disponibile dall’8 dicembre, il prezzo è di 140 euro. QUESTO è il LINK per il pre-ordine.