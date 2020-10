Dune di Denis Villeneuve arriverà alla fine del 2021

L’attesissimo Dune di Denis Villeneueve si farà attendere fino al prossimo anno. La Warner Bros. e Legendary hanno spostato la data di uscita di dicembre e sveleranno l’epico film di fantascienza il 1 ° ottobre 2021.

L’adattamento ad alto budget dell’iconico romanzo di Frank Herbert, Dune di Denis Villeneueve, vanta un ensemble stellare tra cui Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård e il premio Oscar Javier Bardem.

L’arrivo di Dune era previsto per il 18 dicembre, ma la Warner Bros. ha recentemente spostato Wonder Woman 1984 al giorno di Natale, il che sembrava complicare le cose. All’epoca, la Warner Bros. era fiduciosa che il mercato potesse supportare più uscite, come ha fatto ogni anno durante le vacanze, ma senza vaccino in vista, gli americani sono rimasti riluttanti a tornare nei cinema anche se nessun nuovo caso di COVID -19 è stato ricondotto agli spettatori dei cinema.

Nel frattempo, la recente decisione di MGM di ritardare l’uscita del suo nuovo film di James Bond No Time to Die ha costretto Cineworld ad annunciare che chiuderà temporaneamente tutte le sue sedi di Regal Cinemas in America, che è ancora priva del suo mercato più votato ai media – New York City , dove i teatri sono rimasti chiusi durante la pandemia.

Si dice che le notizie di Regal abbiano creato delle vere e proprie onde d’urto per l’industria del cinema questo fine settimana, costringendo tutti gli studi a rivalutare i loro piani per il resto dell’anno.

Al momento, tuttavia, la Warner Bros. ha ancora WW84 in programma per il 25 dicembre, mentre la Disney è in programma per il rilascio del film della Pixar Soul a novembre.

Il ritardo di Dune non ha nulla a che fare con il film in sé, e si dice che Villeneuve sia stato di supporto alla decisione presa per il grande schermo, che è dove Warner Bros. e Legendary hanno ritenuto che avrebbe dovuto essere presentato in anteprima.

Nessuno dei due studi può permettersi di rischiare su Dune, quindi non solo questa decisione ha senso a livello finanziario per loro, ma è anche una scelta attenta alla salute.

Nel frattempo, per chi non avesse ancora visto il trailer:

Ovviamente, non ci vuole il più grande detective del mondo per capire che Dune dovrebbe uscire lo stesso giorno di The Batman di WB, il che significa che anche il film di Matt Reeves con Robert Pattinson potrebbe fare presto la sua contromossa.

Rimanete sintonizzati…