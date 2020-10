Josh Brolin, la star di Avengers Endgame rivela l’unico motivo per cui ha deciso di interpretare Thanos

Gli attori spesso interpretano ruoli per molte ragioni, tra cui avere un giusto stipendio, una sceneggiatura giusta, o anche solo per voler lavorare su talenti specifici. Ma per l’attore di Thanos, Josh Brolin, aveva solo una ragione per interpretare il cattivo dell’Universo Cinematografico Marvel.

L’attore ha rivelato che il motivo per cui ha deciso di assumere il ruolo di Thanos era che il personaggio avrebbe combattuto contro tutti gli Avengers in Avengers: Infinite War e Avengers: Endgame e non solo contro un singolo eroe.

Parlando con il direttore della fotografia Roger Deakins sul podcast del Team Deakins (tramite ScreenRant), Brolin ha detto che quando ha firmato per la prima volta per interpretare Thanos, gli è stata data una Bibbia del personaggio che ha rivelato che Thanos avrebbe affrontato tutti gli eroi e per lui quello era il suo punto di forza.

Ho rifiutato un bel po ‘di queste proposte ma le persone credono che lo abbia fatto solo per i soldi! Quando ho detto di sì ad Avengers era per una piccola parte. Era fondamentalmente un cameo, quindi non c’erano molti soldi coinvolti. Quindi non era questo il motivo. Quando mi hanno dato questa specie di grande bibbia sul personaggio, mi è piaciuto che fosse così il suo ruolo. Se fosse stato uno dei Vendicatori, probabilmente non dovrei dirlo, ma lo dirò, probabilmente non l’avrei fatto. Ma il fatto che fossero tutti i Vendicatori contro di lui. Mi è piaciuto questo aspetto. Ha riferito Brolin.

È anche interessante notare che i commenti di Brolin indicano che il ruolo doveva essere semplicemente un cameo con molto spazio per crescere. Ora, con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame alle spalle, è difficile immaginare qualcun altro che interpreta Thanos, come ha ammesso il creatore del personaggio Jim Starlin.

Vi lasciamo con il video di come Josh Brolin viene trasformato in Thanos: